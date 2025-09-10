Suscribete a
Rebeca Argudo

Yo no sabía quién era María Pombo hasta ayer, porque de 'influencers' y 'yotubers' voy justita, pero veo que ha liado una polémica de esas que hacen que los postureros con lecturitas pidan las sales. Y vaya si las han pedido. Han visto algunos en ... sus palabras una especie de oda a la incultura, de elogio a la ignorancia, de apología de la desilustración. Supongo que se han lanzado al denuesto y el improperio antes de escuchar lo que ha dicho la moza (bien de oídas o antes de entenderlo). Y supongo que es más fácil atizarle a alguien, dialécticamente, si su especialidad es maquillarse bien en los semáforos en rojo o combinar bien tonos de colores que a alguien capaz de sofisticar una reflexión, atinar en la sintaxis o citar a Platón señalando que los libros son, en realidad, un impedimento para el verdadero aprendizaje. Dejémoslos: son los mismos que se sientan con bien de libros a la vista a sus espaldas para las videoconferencias y que mandan a leer a las primeras de cambio a quien discrepa.

