Ayer hubo una manifestación contra Ayuso en Madrid y fue un exitazo. Negar esa realidad, como ha hecho el PP, resulta absurdo. La reapertura de las urgencias extrahospitalarias no ha salido bien, la Comunidad minimizó los riesgos del plan y estamos en la hora en ... que la excusa de los problemas sanitarios (por lo demás, reales) ha dado la oportunidad a toda la izquierda para ejercer una demostración de fuerza que necesitaba con ansiedad, tras tantos varapalos electorales. No hay más que ver las fotos de los principales manifestantes; los famosos de costumbre (clientes habituales de la sanidad privada), las variadas fragmentaciones podemitas incapaces de dominar las urnas, los diversos colectivos identitarios bien reconocibles como históricos enemigos de la derecha, etc. Efectivamente, la reanudación de las urgencias es lo de menos, pero está sirviendo a la oposición ideológica como rampa de propulsión. Moraleja: los ciudadanos sabrán distinguir, pero antes siéntese con los auténticos médicos y enfermeros y arregle el conflicto.

