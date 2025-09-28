Suscribete a
Nuestro punto de llegada es su punto de partida y lo que nosotros llamábamos aspiracional es lo que ellos consideran 'necesidad básica'

Grupo de escolares antes de examinarse de la PAU
José F. Peláez

Se ha instalado entre los jóvenes la falsa creencia de que el resto de generaciones lo hemos tenido fácil; que hemos accedido sin problemas al mercado laboral, cobrado unos sueldazos y, como consecuencia, adquirido viviendas como churros. Y por eso hemos podido tener hijos, ... casita en Denia y un par de coches. Y, después, todavía nos daba para ahorrar, salir a cenar dos días por semana y apuntarnos al club de tenis. En fin, todo el que tenga más de cuarenta años o de cuarenta neuronas sabe que eso es falso. Pero es el relato interesado que les han contado para convertirlos en rehenes de los mesías y vendedores de crecepelo. Si no hay víctimas no hacen falta salvadores.

