Nuestro punto de llegada es su punto de partida y lo que nosotros llamábamos aspiracional es lo que ellos consideran 'necesidad básica'
Se ha instalado entre los jóvenes la falsa creencia de que el resto de generaciones lo hemos tenido fácil; que hemos accedido sin problemas al mercado laboral, cobrado unos sueldazos y, como consecuencia, adquirido viviendas como churros. Y por eso hemos podido tener hijos, ... casita en Denia y un par de coches. Y, después, todavía nos daba para ahorrar, salir a cenar dos días por semana y apuntarnos al club de tenis. En fin, todo el que tenga más de cuarenta años o de cuarenta neuronas sabe que eso es falso. Pero es el relato interesado que les han contado para convertirlos en rehenes de los mesías y vendedores de crecepelo. Si no hay víctimas no hacen falta salvadores.
Y ha calado. Primero se lo contaron unos y ahora se lo cuentan otros, pero la historia es la misma: liberarlos de responsabilidad individual y hacerlos creer que están sujetos a las circunstancias mientras ellos les siguen repitiendo la patraña esa de que son «la generación mejor preparada de la historia». No lo son. La formación personal excede el ámbito académico y la mayor parte de ellos están muy poco formados. Pero, sorprendentemente, la trampa sigue funcionando y cada vez que alguien les dice esto, responden lo mismo: «OK, boomer».
Con ese término hacen referencia a los 'baby-boomers', la generación nacida entre 1946 y 1964. Y, tomando la parte por el todo, la palabra evoluciona hasta convertir 'boomer' en sinónimo de trasnochado, pasado de moda y rancio. Este desprecio que muestran es evidentemente defensivo. Así evitan aceptar la realidad de que hoy sigue habiendo gente que trabaja mucho -que produce mucho-, que es capaz de brillar y que, como consecuencia, progresa económicamente. Es el juego de causas y efectos y hoy sigue habiendo personas con talento, que se esfuerzan y que llegan. Con un matiz: en 1978 nacimos en España 636.000 personas. En 1995, solo 363.000. Es decir, nos ha tocado competir con mucha más gente que a una persona de treinta años.
Y no es que hayamos vivido algunas crisis, es que hemos vivido en crisis permanente: la reconversión industrial de los 80, la del 92, la de las puntocom, la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda de 2010, la de la pandemia y la actual energética e inflacionaria. Hemos nacido en una España fea y contaminada, en una España pobre y atrasada llena de yonquis que se picaban -y se morían- mientras jugábamos al fútbol. Una sociedad violenta y deprimida y abandonada en las zonas rurales. Y la epidemia del sida. Hemos salido adelante como hemos podido con ayuda de nuestros padres, trabajando para pagarnos los estudios y aceptando empleos precarios con la certeza de que con tiempo, esfuerzo y talento podríamos, con suerte, llegar a lograr algún día todo lo que ahora se ve como 'normal'. Nuestro punto de llegada es su punto de partida y lo que nosotros llamábamos aspiracional es lo que ellos consideran 'necesidad básica'. Hemos compartido ropa con nuestros hermanos, heredado sus libros y rayado los discos de tanto escucharlos. Siempre sin un duro. Vivir bien era un sueño, no una reivindicación.
Y todo eso lo hemos hecho porque hemos trabajado más y hemos vivido peor que ellos. El joven medio de hoy tiene cosas que ni el más afortunado de mi generación soñaría. Y todo esto gracias a nuestros padres y nuestros abuelos, que han vivido todavía peor que nosotros, con una sanidad inexistente o, cuando menos, tercermundista, una inflación desbocada y una España gris, triste y famélica en la que ni siquiera había retrete en muchas casas. En el 94 había un 24% de paro. Hoy es sencillamente inexistente. No es que hubiera crisis de vivienda, es que cuando mis padres se casaron se fueron a vivir una habitación con derecho a cocina. Y estaban contentos porque tenían sueños y no solo rencor. Esta generación comenzó a trabajar a los 16 y no se quitaron el mono hasta los 65, creando una España próspera. Y todo para que vengan ahora estos chavalillos a decirles que son unos privilegiados, que lo han tenido fácil, que ellos son los verdaderos culpables de su situación y que hay que recortarles la pensión para que ellos puedan seguir viviendo su delirio tardoadolescente. ¿OK, boomer? Pues vale, chaval.
