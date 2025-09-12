Suscribete a
Sánchez no odia a los judíos. De momento, los necesita para cambiar de bando

Globalidades

Religiones

Jon Juaristi

No hay misterio: la izquierda es antiburguesa y antisemita. Está contra los ricos y contra Israel, porque Israel (por extensión, los judíos) es rico y los palestinos son pobres. ¿Qué hay judíos antisemitas, incluso en Israel? Cierto, pero no porque sean judíos, sino porque son ... de izquierda y odian a los judíos.

