Los reyes no escriben memorias

Juan Carlos no necesita perfilarse en la Historia. Su verdadero legado ya está escrito. Se llama Constitución Española

Ignacio Camacho

Los reyes no escriben memorias. No revelan secretos. No ajustan cuentas. No se excusan de sus errores. No critican. No cotillean. No se quejan del trato de los políticos ni despotrican de las nueras. Los reyes no ofrecen 'su versión' como esas 'celebrities' aficionadas ... a vender intimidades a la prensa. Los reyes no necesitan perfilarse ante la Historia para salir favorecidos en ella. Los reyes reinan, y si abdican se retiran a un segundo plano de presencia discreta y dejan que la posteridad se encargue de juzgar el conjunto de su tarea. Los reyes no son comentaristas de su propia biografía, por interesante que sea. Los reyes siempre valen más por lo que callan que por lo que revelan.

