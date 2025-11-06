Suscribete a
ABC Premium

Juan Carlos I publica sus memorias: la compleja defensa de un legado

En su libro de memorias publicado en Francia, el padre de Felipe VI recuerda que «la Monarquía es frágil» y que «la democracia no cayó del cielo»

«Tras cuarenta años de dictadura, yo di a los españoles una democracia que sigue viva y es mi herencia. Es la obra de mi vida»

El Rey Juan Carlos lee unos documentos en su despacho del Palacio de la Zarzuela en 2012. «Es más fácil destruir la democracia que construirla», reflexiona en sus memorias
El Rey Juan Carlos lee unos documentos en su despacho del Palacio de la Zarzuela en 2012. «Es más fácil destruir la democracia que construirla», reflexiona en sus memorias ignacio gil y matías nieto
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Es más fácil destruir la democracia que construirla», dice Juan Carlos I en 'Reconciliación' -el volumen de sus memorias publicado en Francia-, para recordar a los españoles y a su hijo, Don Felipe, y a su nieta, Doña Leonor, sobre todo, su ... tarea esencial de «garantes de la Constitución y las libertades de todos los ciudadanos, de todas las tendencias, de la extrema derecha a la extrema izquierda».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app