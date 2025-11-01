Suscribete a
El plan de Sánchez

Si las cosas se ponen feas, el proyecto es 'hacerse un Trump', postularse de vuelta. Otra experiencia institucional inédita

Ignacio Camacho

A la espera del momento más propicio, con alta probabilidad a lo largo del próximo año, en el laboratorio político de la Moncloa empieza a perfilarse un plan estratégico y táctico con un objetivo principal y otro secundario en la hipótesis de fracaso. El ... primero consiste en ganar al PP aunque sea por un solo diputado, al margen de que la muy presumible mayoría agregada de la derecha impida la reedición del actual mandato. Difícil pero no imposible si el crecimiento de Vox continúa disparado, expectativa que el Gobierno alimenta señalándolo como su verdadero adversario mientras Feijóo desdibuja su perfil de candidato a base de errores no forzados. En las circunscripciones pequeñas, la entrada de una tercera formación a poca distancia de las dos mayores puede alterar de modo sustancial el resultado por la influencia de los restos en el reparto de escaños. Una lista conjunta con Sumar en esa veintena de provincias ayudaría a completar el trabajo.

