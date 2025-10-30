Suscribete a
Sánchez se refugia en el «no me consta» para no aclarar asuntos claves que le salpican

Bronca sesión de investigación en el Senado en la que el presidente ha acusado al PP de «instrumentalizar» la cámara

Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo hoy

Pedro Sánchez, en la comisión de investigación
Pedro Sánchez, en la comisión de investigación

Ainhoa Martínez , Juan Casillas Bayo , Paloma Esteban y Javier Lillo

Pedro Sánchez ha comparecido este jueves en el Senado en un ejercicio de escapismo parlamentario para no arrojar ni un ápice de luz a los interrogantes que se ciernen sobre la financiación del PSOE. «No me consta», ha sido la respuesta constante al ... interrogatorio desplegado por el PP. Una cascada de preguntas que, por desborde, impedía, en ocasiones al presidente, articular una respuesta.

