Las odiseas de Javier Reverte

«Cuando le preguntaban cuál era su libro favorito, Reverte contestaba que era 'La Odisea', porque Javier no sólo era boxeador y corresponsal de guerra y aventurero y buscador de historias, sino que era también un polizón que había logrado colarse en el barco de Ulises»

CARBAJO&ROJO

Eduardo Jordá

Este otoño hará cinco años de la muerte de Javier Reverte. Todos los que amamos los libros de viajes estamos en deuda con él. Y ahora, cuando tantísima gente está pendiente de los viajes del verano, es difícil imaginar un lugar al que no ... hubiera viajado Javier Reverte. Cuando ya estaba enfermo, se las ingenió para viajar a Turquía una vez más –aprovechando un resquicio en el confinamiento del Covid–, porque quería rematar un libro que estaba escribiendo sobre Irán y Turquía y el golfo Pérsico, el que sería su último libro de viajes, 'La frontera invisible. Un viaje a Oriente'. Y a pesar de que sabía que le quedaba muy poco de vida, soñaba con viajar a Armenia y el Cáucaso, y también tenía planeado hacer un recorrido por la Costa da Morte gallega, aunque ya no le dio tiempo y la vida se lo llevó a otra clase de costa, una costa sin tiempo y sin pasado y sin recuerdos. En uno de sus poemas –también fue poeta–, Reverte había dejado escrito su 'Epitafio': «Le picaron las abejas,/ pero se comió el panal». Y vaya panal el que se comió Reverte, un panal tan grande como el mundo.

