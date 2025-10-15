Horas después de la firma del tratado de paz entre Israel y Hamás, la arquitectura del acuerdo parece debilitarse: Israel ha reducido la entrada de ayuda humanitaria en respuesta al incumplimiento de la promesa de entrega de cadáveres de rehenes por parte de los ... terroristas que controlan Gaza. La fotografía de la coyuntura actual revela la diferencia entre el comportamiento de dos partes que no han podido considerarse nunca en un plano simétrico de dos bandos equiparables en conflicto. Mientras en España la izquierda promueve una huelga general antisraelí, en el terreno Hamás ajusta las cuentas entre facciones y fusila a sus opositores en las mismas las calles de la Franja. Por muy criticable que puedan resultar las decisiones de Netanyahu en la operación militar que llevó a cabo, en ningún caso pueden equipararse a los modos de una banda terrorista como Hamás, principal obstáculo para la paz en el delicado camino que debe recorrer la región en un futuro próximo.

