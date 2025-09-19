La Fiscalía General ha abierto una investigación propia contra el Estado de Israel por genocidio y otros delitos contra la humanidad

La Fiscalía General ha abierto una investigación propia contra el Estado de Israel por genocidio y otros delitos contra la humanidad, a sabiendas de que no tiene ninguna base legal para hacerlo. Ya existe un proceso por estos hechos en la Corte Penal Internacional, que impide otro en España, y por esto mismo la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a una querella contra Netanyahu. Si no puede investigar un juez español, menos aún un fiscal español. El argumento del fiscal general de que la Fiscalía quiere colaborar con la Corte Penal Internacional es falaz –la Corte tiene su propia Fiscalía– y solo añade escarnio al fraude procesal que pretende cometer Álvaro García Ortiz para, como bien ha aclarado el ministro de Economía, favorecer la estrategia del Gobierno de aumentar la presión sobre Israel. Si las autoridades judías no se han sentido intimidadas con las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional, no parece que vayan a hacerlo unas diligencias administrativas de la Fiscalía española, abocadas a la inutilidad.