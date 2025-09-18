Suscribete a
¿Se pueden calificar las operaciones de Israel en Gaza de genocidio?

Este debate se ha convertido en una de las cuestiones más envenenadas en la opinión pública occidental

Investigadores de la ONU concluyen que Israel «está cometiendo un genocidio»

El Ejército israelí continúa con la ofensiva sobre Ciudad de Gaza, en el centro del enclave
El Ejército israelí continúa con la ofensiva sobre Ciudad de Gaza, en el centro del enclave

Francisco de Andrés

Calificar las operaciones militares de Israel en Gaza de 'genocidio' se ha convertido en una de las cuestiones más envenenadas en la opinión pública occidental, a raíz de las protestas internacionales y de la indefinición del Gobierno de Netanyahu sobre cuándo terminará la guerra. ... La izquierda –la europea, porque la norteamericana está condicionada por la minoría judía, que vota demócrata– ha dictado sentencia. Israel está llevando a cabo un «genocidio sin paliativos» de la población palestina en la Franja, y cualquiera que se oponga a ese juicio debe ser calificado de 'fascista'.

