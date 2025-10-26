Suscribete a
¿Dónde estuvo el Estado?

Un año después de la tragedia, la sensación dominante en la Comunidad Valenciana sigue siendo el abandono institucional

Un año después de la dana más letal que ha sufrido la Comunidad Valenciana –con 229 víctimas mortales, decenas de miles de damnificados y un territorio arrasado– lo que permanece no es la superación de la catástrofe, sino el vacío que dejó la respuesta institucional. ... La ciudadanía sigue formulando la misma pregunta con una mezcla de indignación y tristeza, la misma que en su día planteó este periódico: ¿dónde estuvo el Estado?

