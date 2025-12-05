Suscribete a
ABC Premium

después, 'naide'

Cómo dejar de fumar con Pedro Sánchez

Uno tiene que darse cuenta de que el que le ordena fumar es otro. Hay que desechar ese motor del tabaco que es pensar que uno fumando es libre en contra de la opinión del médico, del Gobierno y de otra gente

Elegía por una manta

Oda al almacén de bricolaje

Fumar, un hábito cada vez más prohibitivo para el bolsillo
Fumar, un hábito cada vez más prohibitivo para el bolsillo ABC
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Subiendo el precio del tabaco y bajando el del cerdo, nos terminaremos liando los cigarros con virutas de Guijuelo. El jamón siempre ha tenido algo de prohibitivo. A los bocadillitos de ibérico de la barra del Gambara que la modernidad ha dado en llamar 'pulguitas', ... mi padre las llamaba 'papelinas' como a las del jaco: por el efecto adictivo y por lo que costaban. Horneaba el pan Joxepo en su horno milagroso y el jamón, que se ponía más caliente que Paco Salazar en el desfile de Victoria's Secret, transparentaba su grasilla como de satén y daba gloria con solo verlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app