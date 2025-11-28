Koldo García Izaguirre hizo la maleta antes de entrar en el talego y metió en el equipaje unos zapatones de deporte nuevos como de la talla 48, y otra ropa desordenada. Se pregunta a la gente qué es lo que se llevaría a una isla ... desierta y conviene preguntarle qué es lo que se llevaría a la trena, que suena a esta hora hueca de neones blancos, ruido de cerrojos y el espesor de la rutina. Yo a una isla desierta me llevaría mi hacha artesana del taller de Jáuregui en Urnieta que me compré hace poco, una joya que corta la leña como el láser y se sabe que la leña calienta dos veces: cuando se quema y cuando se corta.

Entiendo tanto a Koldo y a Ábalos, con su pitillo inmarcesible en la comisura de los labios, su hilo de humo elevado a ese cielo de traidores que es Madrid por noviembre, de ramo de flores para alguna dama, de neones y de chistorras por el que siento una devoción injustificable, pero cierta. No puede uno no compadecerse de José Luis y de Koldo, que van por Soto del Real con su manta a cuestas como Ignacio cargaba su propia muerte por el tendido en la elegía de Federico. La manta, como la esperanza, es lo último que se pierde, aunque tendrán que darse prisa en cantar, porque, como la esperanza, también se pierde. También tengo una manta de lana virgen, una manta buena como para subir a la palomera con el hacha y la escopeta en un día de esos de frío y de viento del norte en los que pasan las palomas con el aire de cola, lejanísimas como aviones de Air Europa rescatada por el Gobierno.

Leones de luto Hoy que entran Ábalos y Koldo en el talego, y están los neones de mi Españita a media asta

La koldosfera, que es un espacio cósmico que queda entre la fachosfera y el imperio de Sánchez ya cerrado por derribo, tiene ese punto entre mafioso y naïf, de golferío deplorable aunque de buenas maneras que resulta irresistible a la misericordia. No vengo aquí a defender a Ábalos y Koldo -pero podría-, del clasismo sanchista que escuda su hecatombe en que contrató a unos macarras de la calle y, claro, ahora, mira. El sanchismo, que tiene una veta sabiniana de pachuli y de corrupción política, de pactos con Bildu y de amnistías e indultos por siete votos que nos dejaron aquello roto, viene del mismo arroyo de Koldo y de José Luis. Se sirvieron de ellos, por mucho que ahora los humillen desde esa nueva estética de la elite en la que se dicen muchos adverbios y se esdrujulizan las 'pálabras' trufadas con un infame 'bullshit fundraiser'. Hoy que entran Ábalos y Koldo en el talego, y están los neones de mi Españita a media asta, y lloran desconsoladas las diosas de la bachata que aún aceptan un piropo a cambio de salir a bailar por Madrid. No se puede entender el sanchismo sin ese complejo de inferioridad del origen que se trata de suplir con direcciones de másteres, gafas de Top Gun en el Falcon a nueve mil metros de altura sobre la Fosa de las Marianas, venga giras internacionales con calcetines de Trudeau y entrevistas con voz de 'crooner' del nuevo autoritarismo. Tampoco se puede entender sin Koldo ni Ábalos, su honor trucho -pero honor al fin y al cabo-, y su sempiterna manta de la que tirarán, ay, algún día.