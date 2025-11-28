Suscribete a
ABC Premium

después, 'naide'

Elegía por una manta

La koldosfera, que es un espacio cósmico que queda entre la fachosfera y el imperio de Sánchez ya cerrado por derribo, tiene ese punto entre mafioso y naïf de golferío deplorable

El Supremo envía a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Ábalos y Koldo

Ábalos, ayer a su llegada al Tribunal Supremo
Ábalos, ayer a su llegada al Tribunal Supremo IGNACIO GIL
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Koldo García Izaguirre hizo la maleta antes de entrar en el talego y metió en el equipaje unos zapatones de deporte nuevos como de la talla 48, y otra ropa desordenada. Se pregunta a la gente qué es lo que se llevaría a una isla ... desierta y conviene preguntarle qué es lo que se llevaría a la trena, que suena a esta hora hueca de neones blancos, ruido de cerrojos y el espesor de la rutina. Yo a una isla desierta me llevaría mi hacha artesana del taller de Jáuregui en Urnieta que me compré hace poco, una joya que corta la leña como el láser y se sabe que la leña calienta dos veces: cuando se quema y cuando se corta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app