Escucha las noticias de este viernes 24 de octubre

después, 'naide'

Oda a los exasesinos

No iremos a comparar a los malvados Abascal o Feijóo, cochinos derechistas conservadores, con unos tipos que tuvieron la amabilidad de dejar de apretar el gatillo

Bildu hace bandera de la memoria, Sánchez calla y el PP estalla: «¡Qué asco!»

Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso
Chapu Apaolaza

Lo que ha conseguido Sánchez no es que le den la razón a la izquierda abertzale en Euskadi y Navarra, lo que tiene, de por sí, tela. Lo que ha conseguido es que se la den en mi Españita borroquizada y mostrenca en la que ... Ayuso es una asesina y el Carnicero de Mondragón, bueno, un tipo que se equivocó. Alguien que fue demasiado lejos en la defensa de unos ideales que en el fondo eran aceptables. Alguien al que cegó una utopía. Un hombre bueno. ¡Demasiado bueno!

