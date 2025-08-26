Suscribete a
Por lo que sea

Amor, dinero y otras desgracias

«Hay una confesión que escucho cada vez más: ya solo salgo con gente de mi rango salarial»

Cuántos veranos más

Una escena de 'Materialistas'
Bruno Pardo Porto

Ya se sabe que los aniversarios de pareja son días peligrosos en los que uno tiene que salir a empatar, como cuando conoce a sus suegros. En 'Materialistas', los protagonistas van camino de un restaurante caro de Nueva York a celebrar sus años juntos y ... llegan tarde porque él no quiere dejar el coche en un parking de pago. «¿Veinte dólares por cuarenta minutos? ¿Qué clase de matemáticas son esas?», protesta. La escena sigue con ella bajándose del coche indignada y termina con un diálogo triste que solo es bello porque estamos en el cine.

