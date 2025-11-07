Suscribete a
¿Por qué nadie escoge ser profesor de matemáticas?

Si se estableciera un método unificado y sólido para preparar a los docentes, España podría encabezar una revolución en la formación del profesorado

Antonio Barbeito

La docencia en España presenta desde hace unos años una problemática que ya resuena por los pasillos de toda la comunidad educativa. Se trata de la escasez de docentes, especialmente en el área de matemáticas. De hecho, en 2023, según el Informe Mundial sobre ... el Personal Docente, más de 700 plazas de profesorado de matemáticas quedaron sin cubrir en España, un reflejo de la precariedad y la desatención que afecta al sector. Además, más del 20 por ciento de los docentes trabajan con contratos temporales, una cifra que se dispara entre los menores de 30 años, generando una sensación de inestabilidad que afecta no solo a su carrera sino a su bienestar.

Descarga la app