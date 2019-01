Sin Woody Allen

Gabriel Albiac

Son cosas de la edad: todo hombre está condenado a ir perdiendo el precario mundo que fue el suyo. Y, en un momento u otro de su vida, condenado a no reconocerse ya parte del universo, ahora de sombras, que lo rodea. A ese borrado minucioso de todo cuanto conocimos y en lo cual nos reconocimos, llamamos curso del tiempo. En él, van disolviéndose todas nuestras raíces. No está nada mal: a fin de cuentas, un hombre no es un árbol, y no hay libertad que no deba ser pagada en desarraigo. Es un precio pesado a veces: la pérdida de esos nimios automatismos, de esas diminutas cartografías que tejen los gestos diarios, nos hiere.

