Mi historia con el Covid comenzó a finales de marzo. No sé exactamente en qué momento me contagié , ya que debido al confinamiento, una bronquitis que me tenía ya de baja y tener a mi cargo a una persona, solo salía a lo esencial, el súper, el ambulatorio o la farmacia.

Hacia el 25 de marzo empezamos todos en casa a tener síntomas leves de catarro, pero al tener a mi madre de altísimo riesgo decidí solicitar la prueba del coronavirus.

Éramos cuatro en casa, pero solamente nos hicieron la prueba a mi madre y a mí. El 31 de marzo los resultados fueron positivos y empezamos una cuarentena.

Yo fui la que presenté mayores síntomas , que día a día iban empeorando, con mucha tos, dolor fuerte en el pecho que pasaba a la espalda, febrícula, mucha fatiga, falta de aire, cefalea, diarrea y náuseas.

El 16 de abril mi madre fue hospitalizada y murió dos días después por un infarto, consecuencia de su lucha con el virus.

El 29 de ese mes me hicieron a mí un nuevo PCR, que salió negativo. A pesar de presentar aún síntomas, me dieron el alta y volví a trabajar.

Hasta el día de hoy, 80 días después, continúo con dolor fuerte en el pecho, tos persistente, mucha fatiga, hinchazón en los pies y cefalea.

Ya he estado dos veces por Urgencias, me han repetido la PCR y todo parece normal. Me mandan antibiótico, inhaladores, jarabes, pero nada mejora. Por eso me anima un poco saber que no estoy loca y que hay más personas como yo, llevando este virus y sus secuelas en mi cuerpo.

* Sandra Milena Muñoz vive en Ferrol, A Coruña.

