Carta de un profesor: «En menos de 48 horas pasamos de la enseñanza presencial a una escuela online»

Soy profesor. En la fase 2 en la que hemos entrado empiezo a encontrarme con gente por la calle. A mí esta fase de momento me ha servido para que varias personas me digan: "¿Sigues de vacaciones, no?".

Yo creía que la gente había cambiado con el confinamiento, pero no es así, seguimos igual. Nuestro trabajo sigue sin estar valorado y ahora parece ser que estamos en casa de vacaciones, pasando el rato.

Qué vaya por adelantado que en ningún momento de esta horrible situación me he creído ni sentido un héroe. En esta pandemia los héroes y las heroínas están claros, son los que van de blanco y están cuidando de todos nosotros enfrentándose cara a cara a este maldito virus.

En esta situación me siento afortunado por poder trabajar en casa, cuidar de mis tres hijos y cumplir con las medidas sanitarias que nos piden. En resumen, intento ser responsable para ayudar poniendo mi granito de arena.

Lo que tengo clarísimo, y os puedo asegurar, es que ningún maestro o maestra está de vacaciones y todos lo podemos ver en nuestros claustros. Es admirable el gran trabajo y esfuerzo de todos los compañeros.

En primer lugar, los docentes fuimos capaces de darle la vuelta al sistema educativo. En menos de 48 horas pasamos de la enseñanza presencial a una escuela online de garantías desde el minuto uno. Yo no he oído a ninguno protestar por este cambio, respondimos con profesionalidad y mucha, mucha responsabilidad.

Todos vimos claro lo de cerrar los colegios y quedarnos en casa para salvaguardar la salud de nuestros niños y niñas, pero del mismo modo sabíamos lo importante que es la educación y que teníamos que llevar el colegio a los hogares. Así lo hicimos.

Ahora seguimos con la misma mentalidad de esos primeros días y con las mismas metas, seguimos con nuestro trabajo desde casa, seguimos impartiendo clases y mandando tarea, manteniendo ese importante "feedback" día a día, prestando nuestra ayuda a cualquier hora y sin sábados ni domingos. Además estamos trabajando con instrucciones poco claras y cambiantes, añadiendo el mismo papeleo de siempre.

Aparte del aumento de horas también han aumentado nuestras funciones. Los docentes nos hemos convertido en apoyo de alumnado y familias, un apoyo cercano y de corazón, un "estoy aquí para lo que quieras".

Además de la noche a la mañana hemos buscado nuevas metodologías y recursos, y nos estamos formando sobre todo en nuevas tecnologías, utilizando siempre medios y recursos propios: ordenadores personales, móviles, todo ello para ofrecer la mejor respuesta educativa a nuestro alumnado, que se lo merece.

No sé vosotros, pero yo no voy a esperar a la siguiente fase para responder. A partir de ahora no me callaré, y diré fuerte y claro: Soy maestro y sigo trabajando desde casa, sigo pendiente de mi alumnado y de mis familias y llevando el cole a casa. Tengo el mejor trabajo del mundo y estoy súper orgulloso. Somos el motor del camino. Todo va a salir bien.

* Javier Ortiz Pérez vive en La Roda, Albacete.

