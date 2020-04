Testimonios del coronavirus Carta de un parado por la crisis del coronavirus: «Señores del Gobierno, ¿también nos vais a dejar a la deriva a los demás?» «A los que os gusta agradecer a nuestros sanitarios y fuerzas de Seguridad mediante aplausos, solo os pido también un tiempo de meditación, y que aprendamos a votar»

Gracias a Dios por ahora mi familia y yo nos encontramos bien de salud, pero hay una inquietud que nos va comiendo día tras día. La única persona que estaba trabajando en mi unidad familiar era yo, y digo era porque al principio del confinamiento en mi empresa nos hicieron un ERTE y no veo que esto vaya a buen puerto.

Este mes, como todos los demás, pagué religiosamente mi recibo de alquiler, pero no tengo más dinero. No hemos cobrado aún ni sabemos cuando lo haremos. Veo muchas supuestas medidas, pero nada claro.

He leído que se podían solicitar aplazamientos de hipotecas o, en mi caso de alquiler, pero me pongo a pensar que mis caseros son mayores, autónomos casi a punto de jubilarse y su fuente de ingresos en estos momentos es la renta que me cobran a mí. No puedo pedirles esto, aunque seguramente lo entiendan y cedan, per ¿cómo comerán? ¿cómo comprarán sus medicamentos? Para colmo hicimos la Declaración de la renta hace unos días y nos toca pagar, supongo que por haber cambiado de empresa el año pasado.

Señores del Gobierno, ya sabemos que no habéis estado a la altura a la hora de aprovisionarse tras las indicaciones de la OMS de material y de test, ni de muchas cuestiones relacionadas con esta pandemia de coronavirus. ¿También nos vais a dejar a la deriva a los demás?

Quiero expresar mi apoyo a todas las personas que están sufriendo lo más duruo de esta enfermedad, y en especial a los que han perdido a algún ser querido. A todos los que os gusta agradecer a nuestros sanitarios, fuerzas de Seguridad y demás mediante aplausos, solo os pido también un tiempo de meditación, y que aprendamos a votar.

* Francisco Javier Del Río Marfil vive en Alhaurín de la Torre, Málaga.

