La Tercera Juan Carlos I-Felipe VI «Don Juan Carlos ya es Historia y quien importa es Don Felipe, cuyo proceder no tiene mácula. Y si no puede cargarse a los padres los errores de los hijos, menos puede cargarse a los hijos los errores de los padres. Don Juan Carlos fue el hombre indicado para 1978, Don Felipe reúne todas las condiciones para serlo en 2020, no menos crítico»

José María Carrascal Actualizado: 01/09/2020 02:18h Es tan inútil comparar monarquía y la república como peras y manzanas, días y noches, películas y obras de teatro. En primer lugar, porque existen tantas variedades de peras, manzanas, días, noches, películas y piezas teatrales que compararlas llevaría indefectiblemente al error. Luego, porque depende del gusto de cada uno, lo que impide la justa evaluación. Sabemos que hay monarquías que funcionan y otras que siguen en la Edad Media, repúblicas que cumplen el requerimiento democrático de ser «la menos mala de las formas de gobierno» y otras que no cumplen ninguno. Sin embargo, siguen haciéndose comparaciones con una ligereza que bordea la frivolidad. Otra cosa es confrontar a personajes de la misma época, según el modelo de Plutarco en

