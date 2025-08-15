después, 'naide'
Romance de Sánchez y lo que rima con fruta
I
En los conciertos, los chavales
Como salidos de una gruta
Gritan a coro 'Pedro Sánchez'
Y algo que rima con fruta.
Se pregunta el presidente,
Y hasta Begoña barrunta:
'¿Pedro, qué es ese jaleo,
Que el pedrismo perturba,
Ese lema que recorre España,
Y ... en la Mareta se escucha,
Que habla de un hijo de,
Y del gusto por la fruta?'
II
Los Óscar López, Los bolaños
haced algo en esta justa.
La cochina ultraderecha,
De los cánticos, batuta,
La fachosfera y los bulos,
Que entren ahora en disputa,
Cientotresmil tertulianos
Que digan que les asusta
Que se grite al presidente,
Y los DJ le hagan burlas,
consignas antigobierno y
Algo que rima con fruta.
III
Sincronizad la sincronizada,
Tezanos, las Leires, ¡que suban!
Broncano, la Sara y Lalachús,
¿La Fscalía del Relato no imputa?
Que vengan los de la ceja,
Belarra y Aizpurúa,
Rufián que rufianee,
Y Ábalos, con sus… sobrinas.
Que tuitee Óscar Puente,
Y Yolanda se haga las uñas.
Que la UIP disuelva,
Cuanto antes esta turba,
Y Marlasca les endiñe,
Con su porra, o una multa.
Pero que dejen de corear
gritos que riman con fruta.
IV
Mi Españita coge el coche
Quiere pirarse a Papúa,
Pero no puede escaparse:
Pues lo ha llevado la grúa.
Recuerda lo que tributa.
Para chochocharlas, caprichos,
Marisú la sangre le chupa
Como un mosquito, tigre, no,
Lo siguiente, y se turba,
Porque han subido las sandías,
melocotones y las uvas.
Es una verdadera pena
¡Con lo rica que está la fruta!
V
Las vacaciones de un mes,
Ahora se miran con lupa.
No hay Roma, París, Niuyork,
En un micropiso se estrujan,
Con los niños y la suegra,
Abanico, y venga fruta.
En el bochorno de agosto
De orilla, calor y luna
Se enamoran al ocaso
Amantes nuevos que se buscan,
En la noche se encuentran,
Se miran, se besan y arrullan.
Y se acuerdan de Sánchez hijo,
Y de lo que rima con fruta.
