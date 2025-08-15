El guitarrista de Mägo de Oz lo dejó claro en un concierto: «Dejad de robarnos la cocaína y las putas»

I

En los conciertos, los chavales

Como salidos de una gruta

Gritan a coro 'Pedro Sánchez'

Y algo que rima con fruta.

Se pregunta el presidente,

Y hasta Begoña barrunta:

'¿Pedro, qué es ese jaleo,

Que el pedrismo perturba,

Ese lema que recorre España,

Y ... en la Mareta se escucha,

Que habla de un hijo de, Y del gusto por la fruta?' II Los Óscar López, Los bolaños haced algo en esta justa. La cochina ultraderecha, De los cánticos, batuta, La fachosfera y los bulos, Que entren ahora en disputa, Cientotresmil tertulianos Que digan que les asusta Que se grite al presidente, Y los DJ le hagan burlas, consignas antigobierno y Algo que rima con fruta. III Sincronizad la sincronizada, Tezanos, las Leires, ¡que suban! Broncano, la Sara y Lalachús, ¿La Fscalía del Relato no imputa? Que vengan los de la ceja, Belarra y Aizpurúa, Rufián que rufianee, Y Ábalos, con sus… sobrinas. Que tuitee Óscar Puente, Y Yolanda se haga las uñas. Que la UIP disuelva, Cuanto antes esta turba, Y Marlasca les endiñe, Con su porra, o una multa. Pero que dejen de corear gritos que riman con fruta. IV Mi Españita coge el coche Quiere pirarse a Papúa, Pero no puede escaparse: Pues lo ha llevado la grúa. Recuerda lo que tributa. Para chochocharlas, caprichos, Marisú la sangre le chupa Como un mosquito, tigre, no, Lo siguiente, y se turba, Porque han subido las sandías, melocotones y las uvas. Es una verdadera pena ¡Con lo rica que está la fruta! V Las vacaciones de un mes, Ahora se miran con lupa. No hay Roma, París, Niuyork, En un micropiso se estrujan, Con los niños y la suegra, Abanico, y venga fruta. En el bochorno de agosto De orilla, calor y luna Se enamoran al ocaso Amantes nuevos que se buscan, En la noche se encuentran, Se miran, se besan y arrullan. Y se acuerdan de Sánchez hijo, Y de lo que rima con fruta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión