Suscribete a
ABC Premium

después, 'naide'

Romance de Sánchez y lo que rima con fruta

El guitarrista de Mägo de Oz lo dejó claro en un concierto: «Dejad de robarnos la cocaína y las putas»
El guitarrista de Mägo de Oz lo dejó claro en un concierto: «Dejad de robarnos la cocaína y las putas»
Chapu Apaolaza

Chapu Apaolaza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

I

En los conciertos, los chavales

Como salidos de una gruta

Gritan a coro 'Pedro Sánchez'

Y algo que rima con fruta.

Se pregunta el presidente,

Y hasta Begoña barrunta:

'¿Pedro, qué es ese jaleo,

Que el pedrismo perturba,

Ese lema que recorre España,

Y ... en la Mareta se escucha,

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app