A qué hora es el Sorteo Extraordinario del Cupón Extra de Verano de la ONCE y dónde ver online hoy La ONCE pondrá en juego un premio de especial 15 millones de euros a un único décimo y serie

A lo largo del año, la ONCE celebra diferentes sorteos extraordinarios en fechas especiales. Uno de los más esperados es el Cupón Extra de Verano, que se celebra tradicionalmente cada 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen en España y fecha en la que muchos disfrutan de sus vacaciones.

La ONCE reparte este viernes, 15 de agosto, millones de euros con multitud de premios entre los que cobra especial atención uno de 15 millones de euros al cupón que coincida en las 5 cifras y serie exacta. Además, la entidad también reparte cuantiosas recompensas en categorías secundarias, lo que amplía las opciones de llevarse una buena suma de dinero.

🌴¡Hazte con el #ExtraDeVerano de la ONCE para el próximo 15 de agosto!



Con un premio de 15 millones de euros y otros 10 premios de 1 millón 😎



¡Suerte!@JuegosONCE #BienJugado #JuegaResponsablemente pic.twitter.com/DzCy0kEahh — ONCE (@ONCE_oficial) July 25, 2025

Participar en este Sorteo Extraordinario de la ONCE cuesta solo 6 euros por cupón, y con esa pequeña inversión, los jugadores pueden aspirar a terminar el verano con una gran alegría.

Pero, más allá de los premios, es importante destacar que esta iniciativa también tiene un fin solidario: los beneficios del sorteo ayudan a financiar los programas sociales de la ONCE, entidad centrada en apoyar a las personas con discapacidad visual y mejorar su calidad de vida.

Horario del sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE

El Sorteo Extraordinario del Cupón Extra de Verano de la ONCE tendrá lugar este viernes, 15 de agosto de 2025, a partir de las 21:25 (hora peninsular española). A esta hora, la entidad repartirá millones de euros entre sus participantes.

Si aún no cuentas con un cupón, estás a tiempo de comprarlo. Y es que están a la venta hasta las 20:55 horas de hoy a través de la web oficial JuegosONCE y en puntos de venta físicos de la entidad. No obstante, en este último caso el horario podría verse alterado, por lo que es recomendable acudir con tiempo.

Dónde ver el sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE

Puedes seguir el sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE a través de la retransmisión en directo que realiza la entidad en su página web JuegosONCE.es. Después de su celebración, la entidad publica los resultados completos para que los participantes comprueben si su número ha sido agraciado.

Además, también puedes seguir todo lo relacionado con este sorteo tan especial en el directo que realizará ABC.

Premios del Cupón Extra de Verano de la ONCE

La ONCE pone en juego hoy un premio especial de 15 millones de euros al cupón que coincida en las 5 cifras y serie exacta. No obstante, este sorteo se distingue también por su estructura única con diez premios de un millón de euros adicionales, reintegros y miles de cupones premiados con cantidades que van desde los 6 hasta los 40.000 euros.

A continuación, te indicamos todos los premios que reparte el Cupón Extra de Verano de la ONCE:

Premios del Cupón Extra de Verano de la ONCE 1 premio de 15.000.000 euros a las cinco cifras y serie

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras

1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras

108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra

Además, el Cupón Extra de la ONCE reparte 10 premios adicionales de un millón de euros a las cinco cifras y serie en extracciones posteriores (segunda a undécima) y 1.190 premios de 1.200 euros a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

Cabe destacar que los premios menores o iguales a 40.000 euros están exentos de retenciones por parte de Hacienda. Sin embargo, en los casos en que se exceda ese límite, el Estado se queda con el 20% de la cuantía agraciada.