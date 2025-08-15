Dónde es festivo hoy, viernes 15 de agosto, en España: comunidades autónomas que no trabajan por la fiesta de la Asunción de la Virgen

Agosto es el mes tradicional de las vacaciones. También un tiempo de transición entre los que vuelven de sus días de asueto y aquellos que se preparan con ganas de comenzar unos días más que deseados.

Y ahí en mitad del octavo mes del año, en ese trajín de idas y venidas, se encuentra el festivo con el que nos encontramos este 15 de agosto.

También conocido como 'puente de agosto', se celebra con motivo de la Asunción de Virgen María, una festividad de origen católico y proclamada como dogma por el Papa Pío XII en 1950.

Por qué es fiesta el 15 de agosto

La festividad de la Asunción de la Virgen se celebra el 15 de agosto porque la Iglesia escogió la fecha, ya que ese día la Iglesia celebraba 'la victoria de Dios en la Virgen María' sobre la muerte y la victoria de Jesucristo después de su resurrección.

En algunas comunidades esta festividad se celebra más que en otras, como por ejemplo en Sevilla, que conmemora a su patrona oficial ese día, en el que celebra la Virgen de los Reyes Coronada con una misa en la Capilla Real de la Catedral de la ciudad andaluza.

En Madrid por ejemplo se combina con otras festividades locales, como la Fiesta de la Virgen de la Paloma.

Otra celebración emblemática de esta festividad tiene lugar en Elche (Alicante) donde se representa el Misteri d'Elx, una obra teatral de carácter religioso que escenifica la muerte, asunción y coronación de la Virgen María en dos fechas, el 14 y 15 de agosto. Este evento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una de las manifestaciones culturales más importantes de España y atrae a visitantes de todo el mundo.

En otras regiones, se organizan procesiones, misas solemnes y verbenas en honor a la Virgen María. Este día es un momento de devoción, pero también de celebración popular, donde la religiosidad se entrelaza con tradiciones culturales.

¿Dónde es festivo el 15 de agosto? Madrid

Andalucía

Cataluña

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Galicia

País Vasco

Navarra

La Rioja

Murcia

Castilla-La Mancha

Aragón

Extremadura

Cantabria

Asturias

Canarias

Baleares

También en Ceuta y Melilla, donde el calendario mantiene ese día como festivo nacional.

Este 15 de agosto, día no laborable en el calendario laboral, tendrá lugar un viernes, por lo que este puente será una 'bola extra' para aquellos que acaben de volver de vacaciones o que estén esperando las suyas.

Tal y como indicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 15 de agosto sería un festivo nacional, de carácter no recuperable, por tanto, se celebra en todas las comunidades autónomas. Pese a la festividad nacional, sectores como la hostelería, sanidad, transporte, cuerpos de seguridad o comercios en zonas turísticas seguirán operativos, especialmente durante un fin de semana con previsión de alta movilidad y ocupación.

Cabe recordar que en España hay un total de 14 días festivos al año en el calendario laboral. De estos, nueve son comunes a nivel nacional y tres son festivos determinados por las comunidades autónomas. Otros dos son locales, reservados para ser asignados por los ayuntamientos.