Testimonios del coronavirus Carta de una enferma: «Me he realizado tres test por lo privado, porque el Gobierno ha prohibido hacerlos a quienes no estén hospitalizados» «La gente que pasa la enfermedad en casa también tiene derecho a que se les realicen los test, porque ante una imprudencia y falta de conocimiento pueden volver a contagiar (...) ¿Cómo es posible que un Gobierno presuma de hacerlos?»

Ana García Actualizado: 27/05/2020 04:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque mi caso no ha sido grave, sigo aislada desde hace 55 días por seguir con PCR positivo. El 22 de marzo, pasada la primera semana de confinamiento, empecé con el primer síntoma, era una sensación de malestar general que en principio yo asociaba a un catarro. Un familiar había empezado con fiebre dos días antes, por lo que, para prevenir, nos aislamos los dos en habitaciones separadas.

Cada día que pasaba más confirmaba que se trataba del virus, pues sentía dolor muscular, cefaleas, cansancio, falta de gusto y olfato y de apetito, pero sin fiebre. Mi estado afortunadamente no era grave.

Llamé a los teléfonos habilitados y, al no tratarse de un paciente de riesgo, parecía no ser necesario hacerme un seguimiento. A las tres semanas tuve una leve recaída y me realicé por mi cuenta un test serológico, ya que el no estar hospitalizada no me da derecho a solicitar uno por la sanidad pública.

El test dio resultado IgM positivo e IgG negativo (esto es que tengo anticuerpos de Covid-19, pero no he generado anticuerpos de inmunidad). Fue entonces cuando empecé el seguimiento médico telefónico con mi seguro privado.

De nuevo esperé otras tres semanas para repetirme las pruebas, es decir, a las seis semanas desde el primer síntoma me realicé nuevamente por mi cuenta un test PCr y serológico, que de nuevo dieron positivo.

Me he realizado tres test en total, abonando el elevado importe que suponen, porque el Gobierno ha prohibido realizar test a todo aquel que no esté hospitalizado. Tanto el médico como el seguro privado me informaban de que no me podían recetar un test, por lo que solo tenía la opción de acudir a un laboratorio privado y pagarlo. Me siento afortunada por poder asumir los costes que suponen estas pruebas, pero hay miles de personas que han pasado la enfermedad en casa y que no pueden asumir el precio de un test para saber si han dejado de ser contagiosos, extremo que es primordial para finalizar el aislamiento.

La gente hospitalizada, los sanitarios y el resto de profesionales que luchan cada día son prioritarios, pero la gente que pasa la enfermedad en casa también tiene derecho a que se les realicen los test, porque ante una imprudencia y falta de conocimiento pueden volver a contagiar. Este virus no conoce de plazos, cada persona tarda más o menos en superarlo. Yo soy un caso leve y llevo 55 días siendo positivo.

Si hay un rebrote será, entre otras causas, por gente que ha pasado la enfermedad en casa, que no ha podido realizarse ningún test y que, habiendo dejado de tener síntomas y pensando que con quince días de cuarentena es suficiente, vuelven a las calles.

¿Cómo es posible que un Gobierno presuma de que realiza test a todos aquellos con síntomas, y yo solo pueda recurrir a los test de pago? ¿Cómo un Gobierno interviene todos los laboratorios, seguros privados y limita el acceso de los test habiendo miles de contagiados?

Si la población española supera este virus será por la responsabilidad que todos estamos teniendo, no porque el Gobierno haya puesto facilidades para ello. A día de hoy no sabe cómo frenar los contagios, y eso solo se consigue realizando tests y permitiendo el acceso a los mismos.

* Ana García Pedroche vive en Madrid.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es