«Vete y no hagas más daño a este país, y vete con tus socios»

Gracias, Presidente, por no haber extremado los controles en los aeropuertos , cuando nuestros vecinos italianos aterrizaban en España de forma alegre y divertida.

Gracias por no habernos dotado de todos aquellos tests de control del coronavirus, cuando los exportábamos sin, tan siquiera, intuir que eran recursos preciados para nuestro sistema de salud.

Gracias por no haberte anticipado a la compra de material de protección para nuestros sanitarios, cuando eran reclamados de forma insistente por nuestro capital humano, demandado en el resto del continente.

Gracias por no protegernos con mascarillas , cuando en la mayoría de nuestras farmacias son productos no disponibles.

Gracias por no facilitar ayudas a los autónomos , cuando es imposible acogerse a aquellas que se anuncian a bombo y platillo por las condiciones que hay que cumplir.

Gracias, y mil veces gracias, porque gracias a todo lo que no ha hecho he perdido a mi madre, que tenía una salud de hierro y una cabeza envidiable.

Mis hijos han perdido a su abuela, pozo de sabiduría y experiencia, esa que ahora se encuentra abandonada en los pasillos de los hospitales.

No he podido despedirme de ella, a la que simplemente quería rendir homenaje en vida.

No ingreso un euro por actividad profesional, con quiebra técnica de la economía familiar.

Por todo ello, gracias, Presidente, por arruinarnos la vida, por sumir en la miseria nuestro presente y por sembrar de tinieblas nuestro futuro.

Millones de españoles te lo "agradeceremos" infinitamente. Por favor, vete y no hagas más daño a este país, y vete con tus socios para no volver jamás. No nos merecemos este castigo, de verdad.

Siempre quedarás unido a mi dolor por ser el responsable del triste día en el que he perdido a mi madre.

Firmado: un español que ama a su patria, a sus gentes y sus tradiciones, que ha perdido a su madre por el Covid-19. O no, porque sin test no hay confirmación, así que mi madre jamás formará parte de ese espeluznante número de defunciones por coronavirus.

* Víctor Díaz Benito es de Madrid.

