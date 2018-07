Los enemigos de Pablo

Salvador Sostres

Los peores enemigos que Pablo Casado tiene son los que le ayudaron a ganar el congreso. El aznarismo piensa que va a controlarlo y quiere llevarlo al extremo de afectación y resentimiento desde el que se llenan las tabernas y se pierden las elecciones.

Núñez Feijóo le ayudó pero desde el cinismo y la mala leche, porque confía en que le imputen por lo del máster o en que el PP sufra un descalabro en las próximas elecciones municipales, de modo que al joven presidente no le quede otra que dimitir y pueda don Alberto tomar el control del partido sin sufrir la humillación de tener que pasar por unas primarias.

Ante semejantes amenazas domésticas, sus adversarios políticos palidecen en la distancia. Albert Rivera ha quedado desdibujado, como un Narciso encerrado en el espejo, empañado por el vacío político y moral de su propaganda y de la culpa que tiene de que hayamos acabado con Pedro Sánchez de presidente.

Pablo Iglesias está descubriendo las extensiones del capitalismo de clase media en su chalé con piscina, cuidando de Irene y los gemelos -let’s wish them every happiness.

Y Pedro Sánchez espera que las encuestas de finales de agosto le sitúen por encima del 27 por ciento de intención de voto, y le aseguren los 130 diputados, para convocarnos a las urnas a la vuelta del verano, ante la evidencia de que así como la política de gestos le ha dado sus réditos, tendrá muy difícil o imposible poder gobernar, y se arriesga a que se desvanezca el «efecto Sánchez», mucho más basado en sensaciones de «¿a qué huelen las nubes?» que en un proyecto político reconocible, sólido y viable.

La elección de Casado como líder del centro derecha ha sido mediocre y marrullera por el modo en que se ha producido, pero ha caído bien. Tiene el perdigón en el ala del máster e intentarán hacerle daño con ello; y corre el riesgo de creer, como algunos de los que ahora le jalean, que el tener principios, ideas fuertes y valores inequívocos significa ser una histérica y renunciar a cualquier inteligencia política. Pero sus rivales son francamente peores que él, se les ve el plumero oportunista, tienen mucho más que ganar de lo que pueden ofrecer si alcanzan el poder -o si se mantiene, Pedro, en él- y ni han rozado absolutamente ninguna idea razonable sobre la que proyectar un deseo de mundo mejor que tampoco saben concretar, ni siquiera imaginar.

La jornada de ayer fue más importante de lo que parece y aunque probablemente no tenga consecuencias inmediatas, sí que va a ser la explicación de lo que suceda en octubre en España. Pablo tiene las mejores aptitudes y las mejores cartas. Pero tendrá que saber cerrar de una vez por todas la carraca de su máster, y entender que sólo desde el centro se ganan las elecciones y que Roma no paga a traidores.

