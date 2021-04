Sánchez propone ahogar a impuestos a los madrileños

Editorial ABC SEGUIR Actualizado: 12/04/2021 23:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la excusa de lograr la ‘armonización fiscal’, el Gobierno anunció ayer a través de la ministra de Hacienda que en enero de 2022 entrará en vigor una reforma que aumente los impuestos de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones. Es una medida que parece diseñada expresamente contra la Comunidad de Madrid, y además deja en un pésimo lugar al candidato socialista a las elecciones, Ángel Gabilondo, quien acaba de anunciar que si gana no subirá los impuestos. Pero está claro que Sánchez sí lo hará, porque su empeño es seguir presentando a Madrid como una suerte de paraíso fiscal para ricos insensible a la pobreza. Nada más falso y nada más equivocado. El afán recaudatorio de la izquierda es enfermizo y no es casual que la ‘armonización’ nunca sea a la baja. Son impuestos que en algunos casos se pagan doblemente y está demostrado que no por incrementarlos una administración ingresa más dinero. La coartada del PSOE es imponer una supuesta dignificación impositiva. La realidad, un castigo ideológico a Madrid.