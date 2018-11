La Constitución española de Juan Carlos I «Para calibrar bien el protagonismo y la proyección institucional de la figura de don Juan Carlos en la etapa Constituyente hay que empezar por situarse en los años difíciles de su proclamación, en cuyo discurso ya dejó constancia de la llegada de una nueva época a España»

Por Ramón López Vilas

Al conmemorarse en estas fechas el 40 aniversario de la Constitución, me voy a permitir exteriorizar un profundo sentimiento personal que permanece en mí desde entonces. No tengo para ello más legitimación que el haber ocupado en el período constituyente un puesto privilegiado, desde el que viví intensamente esos años decisivos de nuestra Historia reciente. Gracias a la benevolencia de mi maestro, Antonio Hernández Gil, fui en dicho período, director general del Gabinete del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, lo que me permitió comprobar y constatar el papel decisivo jugado por el Rey don Juan Carlos I en la implantación de la democracia.

Don Juan Carlos siempre quiso conducirse como «el Rey de todos los españoles»,