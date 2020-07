Testimonios del coronavirus Carta de un expatriado: «¿Es tan difícil remar todos a una por el bien general de la Nación?» «Me gustaría que alguien les recordase a sus señorías que están ahí por nuestros votos, y que de la misma manera que yo tengo que cumplir en mi empresa (...) ellos deberían cumplir también y sobre todo dar ejemplo»

"La generación que se ha ido de España es la más preparada". He oído mucho esta frase durante los últimos años y la verdad es que hace casi diez que me fui y no sé si somos o estamos más preparados que los que dejamos atrás en España, pero sí sé que somos una de las generaciones más luchadoras, constantes y atrevidas que conozco.

Allí donde he estado siempre han valorado bien a los españoles, ya sea por nuestra formación, saber estar, el fútbol, la comida o por la gracia a la hora de contar cosas en otro idioma. Somos, como digo yo, "La Gran Familia Española".

Os preguntareis por qué uso el término "familia". Somos familia porque todos venimos de fuera y tenemos la añoranza de nuestra tierra, nuestros padres, hermanos y demás familia. Somos familia porque todos echamos de menos nuestras fiestas regionales y días patronales, ya sean las Fallas, la Semana Santa, los San Fermines o el día de San Jordi.

Somos familia porque todos reaccionamos igual, haciendo una foto y mandándola a algún chat familiar o de amigos cuando entramos en un supermercado y leemos "Naranjas de Valencia", o "Jamón 5 J", o "Spanish broccoli". Somos familia porque cuando el restaurante español de la ciudad organiza una paella o un cocido quedamos todos juntos para disfrutar de ese manjar, pues se echa tanto de menos.

Somos familia porque, independientemente de a quien votes (si votas), somos capaces de tener conversaciones siempre con respeto en los grupos de WhatsApp de expatriados en Dubai. Somos familia porque, sin conocernos de nada, nos juntamos para ayudar a cualquier español que haya entrado en la cárcel.

Somos familia porque cuando alguien tiene un problema grave y la embajada de España no asiste o informa como debería, nos informamos y pasamos información entre nosotros para que a nadie le falte nada. En definitiva, somos familia porque en este país solo nos tenemos nosotros mismos y si no nos apoyamos y ayudamos entre nosotros, ¿quién lo hará? ¿Nuestros políticos? Francamente no creo.

Durante estos pasados meses hemos visto cómo la clase política de España no ha parado de tirarse los trastos a la cabeza. Está continuamente insultándose y faltándose el respecto y, lo que es más importante, faltándonos el respeto a todos los españoles. Los ciudadanos estamos viendo en los políticos una falta generalizada de ética, valores y principios, donde todo vale con tal de mantenerse en el sillón y ganar sus 4.000 ó 5.000 euros. Francamente me resulta muy triste.

Me gustaría que alguien les recordase a sus señorías que están ahí por nuestros votos, y que de la misma manera que yo tengo que cumplir en mi empresa con mis compañeros, mis accionistas y mis clientes, ellos deberían cumplir también y sobre todo deberían dar ejemplo.

¿Es tan difícil remar todos a una por el bien general de la Nación? ¿Por qué nosotros podemos ayudarnos entre nosotros viviendo fuera (y sin conocernos) y ustedes, que ya se conocen bien, no son capaces de pactar por el bien de España y de su ciudadanía?

A día de hoy no conozco a nadie que esté satisfecho con la imagen que se da de España en el Congreso y el Senado. Obviamente siempre hay excepciones, pero creo que se cuentan con los dedos de una mano.

Se acercan tiempos difíciles para España, donde a partir de septiembre la situación se agravará mucho. La población no es tan ignorante como ustedes creen y se da cuenta de las cosas. Déjense de partidismos, y póngase a trabajar, señorías, y si no, márchense. Igual les hace falta también una temporada fuera para aprender a convivir (y con esto, no me refiero a un Erasmus).

* Alejandro Enciso Ripoll vive en Dubai.

