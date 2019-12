La Tercera Con el Rey «El Estado de las Autonomías no da más de sí y estamos rascando el fondo de la olla, así pues si la solución que viene es el Frente Popular, poco y mal disfrazado de democrático, a España le esperan días muy amargos, por la desvergüenza de algunos y la inhibición de los más. Pero si hay que definirse, prefiero mil veces la monarquía de Don Felipe antes que la república del Doctor Sánchez o del Iglesias, el de hogaño o el de antaño»

Serafín Fanjul Actualizado: 28/12/2019 23:07h

No es la primera vez en nuestra Historia en que la traición viene de arriba. Pero casi nadie quiere darse por enterado, entre la irresponsabilidad de los políticos -que se niegan a ver la inminencia del choque y siguen a lo suyo: cargos, enchufes, comisiones- y la frivolidad de gran parte de españoles. No se trata sólo de asumir riesgos, sino de al menos verlos. Hasta la palabra «traición» suscita tiernos mohines de estupor, cuando no muecas irónicas. También se decía «España se rompe» -en los tiempos del inolvidable Rodríguez- … y España no se rompió, bromea sarcástica la infantería socialista, la que nunca trincará nada porque a nada la convidan, pero que se resarce aperreando al vecino, al cuñado