En Zalongo, ante la inminente llegada de los invasores turcos, las mujeres griegas decidieron lanzarse a los acantilados con sus hijos en brazos. Lo hacían mientras bailaban una danza ritual, supongo que para combatir el miedo a la muerte entregándose a la muerte misma, en ... una de esas decisiones incomprensibles que toman a veces los humanos atrapados.

En Barcelona, en 2017, un grupo de delincuentes decidieron que una parte de España impusiera al resto su ruptura. Se pusieron por encima de la ley, que es lo mismo que ponerse por encima del pueblo del que emana. Es decir, ser unos fascistas. Sabían a lo que se enfrentaban si lo hacían, pero aun así lo hicieron. Cuando se detuvo a los responsables, los salvajes tomaron Barcelona, lanzaron vallas y adoquines a la cabeza de los policías e intentaron quemarlos vivos dentro de las grilleras. Querían, según nos dijeron después, que los chalecos antibalas se fundieran con su cuerpo y que murieran no solo atrapados en la carrocería sino convertidos en ella. Tras ser juzgados con todas las garantías y luego condenados, el PSOE decidió primero indultar a los líderes y después tramitar una ley redactada por esos mismos líderes para amnistiar sus delitos, es decir, para amparar el hecho de ser unos fascistas, de robar al pueblo y de fundir policías en hierro goteante, como en el cuadro de Dalí. A pesar de la manifiesta inconstitucionalidad de la ley, el TC la declaró conforme a la Carta Magna. Conde-Pumpido se convierte así en el nuevo poder constituyente, que ya no sería el pueblo reconciliado del 78 cantando 'Libertad sin ira', sino Pedro en un Peugeot escuchando el himno de Vangelis.

Para modificar uno de los aspectos esenciales de la Constitución hay dos vías. Una es disolver las Cortes, convocar elecciones generales, que las nuevas cámaras aprueben la reforma por mayoría de dos tercios y un referéndum. La segunda vía es una vulgar mayoría absoluta y que el nuevo constituyente, mientras acaricia un gato, lo permita. Esta segunda es la que han tomado y la que seguirán tomando para modificar cualquier punto. Y tiene implicaciones. La primera es que España ya no es una democracia plena, puesto que el límite del legislativo ya no es la ley sino el deseo arbitrario de un tribunal político. Y esto es exactamente lo que temíamos de las democracias iliberales: la ausencia de contrapesos, de separación de poderes, de límites a la acción legislativa y que sea un líder fuerte, y no el pueblo, el que interprete lo que a ese pueblo le conviene. Y esto, que es lo que defendía Carl Schmitt es exactamente lo que nos aterraba de la extrema derecha.

En Ferraz, ante la inminente llegada de sus rivales políticos, los dirigentes socialistas decidieron lanzarse a los acantilados con España en brazos. Lo hacían mientras bailaban una danza ritual, supongo que para combatir el miedo a la extrema derecha entregándose a la extrema derecha misma, en una de esas decisiones incomprensibles que toman a veces los humanos atrapados.