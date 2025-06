A Sánchez el gasto militar le importa tanto como el fichaje de Mastantuono. La 'perfomance' que está interpretando es solo una danza macabra, un acto de cobardía disfrazado de audacia, quizá su última huida hacia delante para no pasar por el Congreso. Le sirve para ... confrontar con Trump y posicionarse como su antagonista. Y representar lo opuesto que Trump es siempre buena idea, solo que no se puede ser a la vez némesis y espejo. La idea responde a su imposibilidad para sacar adelante los presupuestos y, además, a que ese tipo de plantes son muy del gusto de sus socios tardoadolescentes. Así que, en una maniobra marca de la casa, hace de la necesidad virtud y cubre cuatro oportunidades con un solo gesto.

Pero una vez aclarado esto, se hace indispensable ir más allá: Sánchez tenía esta vez razón. Y hay gente en la derecha que tiene como toda ideología hacer lo contrario de Sánchez, incluso cuando acierta. Ese es todo su planteamiento, ahí descansan sus lecturas, sus ambiciones y su cosmovisión. Son ellos los que estaban exigiendo que España aumentara el gasto militar hasta el 5% del PIB, obedeciendo lanarmente y sin luchar. Sin más análisis, solo porque Sánchez defendía lo contrario. En su última comparecencia en el Congreso, el presidente anunció que el gasto subiría hasta el 2%. Es un esfuerzo ingente con el que puedo estar de acuerdo. Pero el 5% era una locura. En primer lugar, porque ese dinero o sale de otras partidas o sale de deuda pública. Por ponerlo en contexto, el gasto en sanidad está en el 7% y el de educación en el 4,5%. Se entiende un aumento importante en un momento puntual, pero el 5% sin motivos, negociación ni fecha de fin era injustificable. Pero, en segundo lugar, porque las cosas no se hacen así. Primero me cuentas tu análisis, las amenazas que prevés, me explicas el plan para hacerles frente, me dices lo que cuesta y ya negociamos cuánto ponemos cada uno, en qué plazos y cómo lo vamos a financiar sin destruir nuestra arquitectura como estados. Exigir que España comprometiera ese porcentaje solo porque era la cifra aleatoria que dio Trump es humillante; pero hacerlo solo por desgastar a Sánchez era, además, aberrante.

Que la oposición no haya cuestionado la cifra pone de manifiesto sus carencias. Aunque solo fuera por inteligencia táctica, el PP debe comprender que cuando gobierne –si es que eso llega a suceder– iban a ser ellos los señalados como culpables por los recortes necesarios para sostener ese 5% que exigen; o por la deuda que iban a tener que emitir; o por los impuestos que iban a tener que subir. En cualquier caso, por incumplir su programa. Y los mismos que hoy los animaban se lo afearían. El populismo es insaciable y conviene abandonarlo cuando antes y tratar a la gente como a adultos. Si la alternativa al populismo y el gasto descontrolado de la izquierda es un populismo y un gasto descontrolado en la derecha, de lo único que entran ganas es de quedarse en casa y verlo todo arder. Que el clima, además, acompaña.