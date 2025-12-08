'The Gold', la serie que revive el mayor atraco de Reino Unido

A principios de 2023, la BBC estrenó una serie que se convirtió en uno de los dramas criminales más comentados y aplaudidos por la crítica británica. El martes llega a Filmin 'The Gold', creada por Neil Forsyth y protagonizada por Dominic Cooper ... y Hugh Bonneville, reconstruye con minuciosidad el célebre robo de Brink's-Mat, un asalto que, cuatro décadas después, continúa ocupando un lugar central en la memoria criminal del Reino Unido por el modo en que expuso fallos estructurales en la seguridad, en la supervisión financiera y en la capacidad de las instituciones para rastrear capitales ilícitos. El propio Forsyth detalla, en entrevista con ABC, que su trabajo de investigación antes de escribir le llevó seis meses, y que su implicación en la producción fue total, ya que como showrunner, «desde el principio hasta el final, estoy ahí. Soy bastante obsesivo… pero es como trabajo», una manera de abordar la historia que impregnó el tono, el ritmo y la ambición del proyecto.

La serie retoma aquel episodio con un enfoque que combina rigor histórico y un interés particular por las consecuencias morales, sociales y económicas del delito, más allá del impacto inmediato del golpe. «La historia de 'The Gold' es realmente única. Es fascinante y llena de giros inesperados. Crees que vas a ver la historia de un atraco y acabas viendo algo mucho más complejo e interesante».

Lingotes de oro y diamantes

Los hechos se remontan al 26 de noviembre de 1983, cuando seis hombres armados accedieron al depósito de seguridad Brink's-Mat, situado en las inmediaciones del aeropuerto de Heathrow, después de que uno de los guardias del recinto facilitara su entrada. Los ladrones esperaban encontrar dinero en efectivo, pero la apertura de la cámara acorazada reveló una sorpresa que cambiaría para siempre el alcance del crimen: casi tres toneladas de lingotes de oro, además de diamantes y billetes, valorados en alrededor de 26 millones de libras esterlinas. El propio informe de la Fiscalía británica señaló en su momento que se trató del mayor robo armado cometido en suelo británico. Varios agentes que participaron en la investigación afirmaron años después que el hallazgo del oro «alteró por completo la naturaleza del caso», dado que obligó a redirigir los esfuerzos policiales hacia el rastreo del metal precioso y hacia las redes financieras que podrían absorberlo.

Noticia Relacionada El asalto al Banco Central no fue como lo cuenta Netflix Javier Chicote Manglano, señalado como instigador del atraco, fue elegido director del Cesid por su compromiso con la democracia y para evitar otro 23-F. El día del asalto ni siquiera había tomado posesión del cargo. Le informó el ministro Oliart

La serie utiliza este punto de partida para articular un relato que, sin apartarse de la cronología oficial, se concentra en el proceso de blanqueo del oro. Los episodios muestran cómo el botín, transformado con distintos métodos para evitar su identificación, empezó a circular por intermediarios, casas de cambio, empresas de fachada y mercados internacionales, en un circuito que reflejó, con crudeza, las vulnerabilidades de un sistema financiero que atravesaba una etapa de desregulación acelerada. Los análisis posteriores indican que el caso Brink's-Mat «contribuyó a que el Reino Unido tomara conciencia de la magnitud del dinero sucio que fluía a través de Londres», una observación que la serie incorpora mediante el retrato de los inspectores, que intentan reconstruir el itinerario del oro mientras los implicados se mueven entre cánones de lealtad, intereses personales y un clima de creciente desconfianza. En palabras de Forsyth, esta elección narrativa surgió de forma natural: «El robo era la parte menos interesante. No quería contar un drama de atracos, ni hacer un documental».

«El caso Brink's-Mat contribuyó a que el Reino Unido tomara conciencia de la magnitud del dinero sucio que fluía a través de Londres» Neil Forsythe Creador de 'The Gold'

El avance de la trama exhibe las tensiones internas entre los propios participantes del crimen, quienes, atrapados en un mundo que pretendía enriquecerse sin dejar rastro, se ven obligados a maniobrar en un entorno donde cualquier error podía desencadenar consecuencias irreversibles. La serie evita simplificar la dinámica del grupo y describe un escenario donde los vínculos previos entre delincuentes se deterioran en paralelo a la complejidad del proceso de blanqueo. El atraco inicial deja paso a una historia que se transforma en una red de traiciones, ambición e incertidumbre. 'The Gold' profundiza en las implicaciones sociales de la operación, tanto por la magnitud del dinero sustraído como por el modo en que parte de ese capital acabó infiltrándose en circuitos económicos legales.

El relato de la serie evita el sensacionalismo y se sostiene en hechos documentados, aunque combina elementos dramáticos que buscan explorar las motivaciones personales de sus protagonistas. Forsyth explica que ahí radica una de las claves del proyecto: «La historia de Brink's-Mat está llena de personajes fascinantes de todos los ámbitos», dice, y ese equilibrio entre realidad y dramatización solo es posible si se parte de una investigación exhaustiva, acompañada de «una licencia creativa que debe ser usada de forma responsable».

El resultado es una narración que examina los extremos a los que puede conducir la codicia y que analiza cómo un episodio violento puede generar consecuencias que se prolongan durante décadas. También constituye una radiografía de la época. «Creo que 'The Gold' cuenta una historia muy interesante sobre la sociedad británica de los años 80… una época en la que las instituciones fallaban y la idea de lo que era Gran Bretaña estaba cambiando», señala Forsyth.