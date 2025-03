El coche de Ruth Beitia: «No he tenido ningún accidente en 22 años conduciendo»

Ruth Beitia es Profesora de Universidad y Relaciones Institucionales y Protocolo en la Real Federación Española de Atletismo, vicepresidenta de Go Fit Athletics, así como Campeona Olímpica de Salto de Altura en Río de Janeiro 2016. Se retiró en 2018 como atleta después ... de haber competido 65 veces con la selección española (récord en el atletismo español), tiene el récord nacional de salto de altura con una marca de 2,02 metros y ha sido también tres veces campeona de Europa.

A sus 41, siempre ha creído que los coches «eran una herramienta» para moverse, «pero cada vez me gustan más y siento que voy valorando cada vez más las prestaciones que me da, así como la comodidad y la seguridad a la hora de conducir», detalla a este diario Beitia. Tras sacarse con 19 años el carné de conducir, su primer coche fue un Rover GSi 16 válvulas 214 con matrícula de Salamanca. «No me costó nada aprobar. Me lo saqué a la primera. Disfruté mucho del día del examen , de esos nervios y de la felicidad y liberación cuando te dicen que has aprobado», explica.

En relación a ese primer coche, la profesional revela (entre risas) que guarda «recuerdos mágicos y grandes experiencias, pero son tan inconfesables que no te los puedo contar». Aunque sí cuál fue su primer viaje largo: «A Madrid. Lo pasé mal porque fue un viaje cómodo, pero al meterme en Madrid fue como entrar en la jungla . Yo venía de Santander con poca experiencia al volante y se me hizo complicado conducir en Madrid», subraya.

Actualmente conduce Un Ssangyong Korando «nuevo en un color que va muchísimo conmigo y con mi ciudad: azul marino», del que destaca notablemente «su versatilidad. Tan pronto estás en la ciudad conduciendo en modo Sport como te vas a la montaña y el Korando que sigue perfectamente tu ritmo», puntualiza.

De hecho, este modelo responde «muchísimo» a lo que esperaba antes de adquirirlo. «Tras el Tivoli, un coche más urbano, me pasé al Korando y estoy muy contenta con las sensaciones al volante, en ciudad, carretera o en la montaña». Y es que para la exatleta, a la hora de elegir un coche prima la «estética, que muy importante, pero tanto las emisiones como la mecánica juegan un papel muy importante , y ahora más que nunca», explica.

Beitia guarda en su maletero «patines, otra de mis pasiones . Cuando encuentro un lugar para patinar, paro el coche y me pongo a patinar un rato», confiesa, al igual que se considera una buena conductora: «No he tenido ningún accidente de tráfico en estos 22 años conduciendo. Creo que mis acompañantes van tranquilos y confiados cuando voy al volante. Es más, prefiero ir al volante. Soy malísima copiloto. Lo reconozco», manifiesta. «Aviso de los peligros, miro si va a más velocidad de la adecuada, si nos vienen por la derecha, por atrás… Soy un horror de copiloto», añade entre risas.

Por último, la profesional es de las que cree que un coche dice mucho de su dueño, al igual que «su dueño también dice mucho de su coche. Yo estoy enamorada de mi Korando», concluye.