Porsche lanza el primer Macan GTS totalmente eléctrico

Porsche ha ampliado la gama de su SUV Macan Electric con la introducción de la nueva versión GTS, un modelo diseñado para ser especialmente deportivo. El nuevo Macan GTS, cuyas siglas evocan la tradición Porsche desde el 904 Carrera GTS de 1963, ya admite pedidos ... en España con un precio final de 106.461 euros.

El modelo se establece como un nuevo referente en agilidad y dinámica de conducción gracias a una suspensión neumática deportiva con ajuste específico y un bloqueo del diferencial trasero controlado electrónicamente.

El GTS se beneficia de la unidad de potencia eléctrica trasera más potente de la familia Macan. El sistema rinde 516 CV (380 kW), que aumentan a 571 CV (420 kW) de potencia overboost al activar el Launch Control.

Acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos. Alcanza una velocidad máxima (limitada) de 250 km/h. Entrega un par máximo de 955 Nm. Ofrece una autonomía combinada (WLTP) de hasta 586 kilómetros.

Su batería de 100 kWh puede cargarse del 10% al 80% en solo 21 minutos en una estación rápida, gracias a una potencia máxima de 270 kW. El modelo incluye de serie el paquete Sport Chrono, ahora ampliado con el modo Track, ya conocido del Taycan, que optimiza la refrigeración de la batería para maximizar el rendimiento en conducción deportiva continua.

Macan GTS: ADN deportivo

Fiel a la tradición GTS, el nuevo Macan se distingue por un estilo marcadamente deportivo. Presenta numerosos detalles en negro, incluyendo faros Matrix LED oscurecidos y contornos exteriores perfilados. Es el primer modelo en incorporar el nuevo paquete Sport Design con faldones específicos GTS.

Porsche Macan GTS F. P.

Las llantas de serie son de 21 pulgadas en gris antracita. Integra la suspensión neumática deportiva con sistema PASM, rebajando la altura de la carrocería en 10 mm. Esto, junto con la dirección del eje trasero opcional, proporciona una mayor agilidad.

El vehículo cuenta con un reparto de masas 48/52 (delante/detrás), y el bloqueo de diferencial se sitúa detrás del motor posterior para mejorar la motricidad. Incorpora la función Porsche Electric Sport Sound (PESS), que ofrece dos perfiles de sonoridad específicos del GTS para los modos de conducción deportivos.

Porsche Macan GTS F. P.

El habitáculo utiliza tapicería Race-Tex combinada con cuero liso negro. Por primera vez en el Macan Electric, el paquete interior GTS opcional permite coordinar colores como el rojo Carmín o el azul Lugano con la carrocería en costuras, cinturones de seguridad y letras GTS.

Además de las prestaciones, el Macan GTS se beneficia de las últimas actualizaciones de la gama, como el asistente Voice Pilot con inteligencia artificial, nuevas funciones de asistencia al aparcamiento y una capacidad máxima de remolque aumentada a 2.500 kilogramos.