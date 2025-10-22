Suscribete a
Porsche lanza el primer Macan GTS totalmente eléctrico

Porsche electrifica la leyenda GTS con un Macan que acelera el futuro desde los 106.461 euros en el mercado español

Acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y disfruta de una autonomía de hasta 586 km con la carga ultrarrápida de su batería de 100 kWh

Porsche Macan GTS
Porsche Macan GTS F. P.

A. Noguerol

Madrid

Porsche ha ampliado la gama de su SUV Macan Electric con la introducción de la nueva versión GTS, un modelo diseñado para ser especialmente deportivo. El nuevo Macan GTS, cuyas siglas evocan la tradición Porsche desde el 904 Carrera GTS de 1963, ya admite pedidos ... en España con un precio final de 106.461 euros.

