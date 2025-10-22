Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 22 de octubre

Los fallos más impactantes detectados en coches que pretendían superar la ITV

Tractores y motocicletas encabezan la lista de vehículos con mayores deficiencias de iluminación detectadas en las inspecciones técnicas durante el presente año

Alumbrado defectuoso principal causa de rechazo en la ITV durante 2024 con un preocupante impacto en la seguridad vial

Faro antiniebla roto
Faro antiniebla roto AECA-ITV

Canal Motor

Madrid

Los defectos en el sistema de alumbrado y señalización fueron la principal causa de rechazo de la ITV durante el año 2024, representando el 22,6% del total de fallos graves detectados.

En el último año, el 33% de las muertes en carretera se registraron ... en periodos de baja visibilidad, en el horario comprendido entre las 20 horas y las 7 de la mañana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app