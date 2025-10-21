Suscribete a
Ebro mira al futuro y se expande en Europa con su llegada a Bulgaria

La alianza estratégica con Chery impulsa la internacionalización de Ebro y abre oportunidades industriales en el continente europeo

La marca Ebro, impulsada por la innovación y la tecnología, establece un puente entre China y Europa

Gama actual con dos de los modelos fabricados por Ebro en España F. P.

N. Martín Loeches

Wuhu (China)

La firma automovilística española Ebro ha anunciado su entrada en el mercado búlgaro, un movimiento que supone el primer paso de su expansión internacional. El debut de los SUV de la marca en Bulgaria está previsto para el año 2026.

El anuncio se realizó durante ... un evento celebrado en la ciudad china de Wuhu, sede de Chery, el socio tecnológico que ha relanzado la marca Ebro junto con el grupo industrial español Ebro EV Motors en la Zona Franca de Barcelona.

