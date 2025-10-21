El Volkswagen Touareg dice adiós con una edición especial Final Edition
Volkswagen lanzó el Touareg al mercado en 2002 como un todoterreno premium
El modelo estará disponible para su pedido hasta finales de marzo de 2026 y se entregará a los clientes como «Final Edition» en todas las líneas de equipamiento
Madrid
Volkswagen ha anunciado el fin de la producción del modelo Touareg con motor de combustión en 2026. Para conmemorar el cierre de una trayectoria de 23 años en el segmento premium, la marca lanza el Touareg Final Edition, una edición especial que se puede encargar ... a un precio a partir de 75.025 euros hasta finales de marzo de 2026.
Desde su debut en 2002, el Touareg, junto con la berlina Phaeton, marcó la entrada de Volkswagen en el segmento premium.
Este SUV de lujo se consolidó rápidamente por su carácter seguro, excelente confort y tecnologías avanzadas. A lo largo de sus tres generaciones, el modelo ha vendido más de 1,2 millones de unidades en 39 países, reafirmando su éxito mundial.
De ruta con Volkswagen Tayron: El corazón más 'hippie' de la costa gaditanaJosé Ramón Alonso Trigueros
Características de la Edición Final La edición especial Touareg FINAL EDITION se distingue por elementos de diseño exclusivos. Todos los niveles de equipamiento presentan la inscripción grabada con láser «FINAL EDITION» en los marcos de las ventanas de las puertas traseras y en relieve en el cuero de la palanca de cambios. Además, incluye iluminación ambiental multicolor de serie (en las líneas Elegance y superiores), con la inscripción también visible en el revestimiento iluminado del salpicadero y en las molduras iluminadas de los umbrales de las puertas.
Trayectoria y Legado Tecnológico El Touareg ha sido un pionero tecnológico y el buque insignia de la cartera de Volkswagen. La primera generación (2002-2009) introdujo innovaciones como la estabilización electromecánica del balanceo y la suspensión neumática CDC, permitiendo superar pendientes de hasta 45 grados. Su versión tope de gama, el Touareg V10 TDI, fue el diésel más potente de Volkswagen de su época, con 230 kW (313 CV).
La segunda generación (2010-2018) se hizo más grande y elegante, y trajo consigo el primer vehículo híbrido de Volkswagen, el Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid. La generación actual (2018 en adelante) adoptó líneas más dinámicas y una cabina completamente digital.
MÁS INFORMACIÓN
Desde 2020, el modelo insignia ha sido el Touareg R Hybrid, un SUV híbrido enchufable con una potencia del sistema de 340 kW (462 CV) y una capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas. Muchas de las características tecnológicas estrenadas en el Touareg se hicieron posteriormente accesibles en el segmento de coches más pequeños de la marca.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete