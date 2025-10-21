Suscribete a
ABC Premium

El Volkswagen Touareg dice adiós con una edición especial Final Edition

Volkswagen lanzó el Touareg al mercado en 2002 como un todoterreno premium

El modelo estará disponible para su pedido hasta finales de marzo de 2026 y se entregará a los clientes como «Final Edition» en todas las líneas de equipamiento

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg F. P.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Volkswagen ha anunciado el fin de la producción del modelo Touareg con motor de combustión en 2026. Para conmemorar el cierre de una trayectoria de 23 años en el segmento premium, la marca lanza el Touareg Final Edition, una edición especial que se puede encargar ... a un precio a partir de 75.025 euros hasta finales de marzo de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app