Voge diversifica su gama en los segmentos Custom, Sport y Crossover, y refuerza sus escúteres

La firma china amplía su catálogo entrando de lleno en el segmento de los maxiscooter aventura con el SR450X, así como en el de las deportivas con la RR660S y custom de media cilindrada con la CU625

También contará para la nueva temporada con tres nuevos modelos, la SR125GTS, la R125S y la SR16 Air, que afianzan y completan su gama 125

Novedades Voge EICMA 2025
IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Barcelona

Hasta seis novedades ha desvelado Voge en el salón de Milán EICMA 2025. Si el año pasado la firma asiática se centró en nutrir su familia trail, de cara 2026 los esfuerzos se han orientado a ampliar todavía más su oferta estrenándose en segmentos como ... el de los maxiscooter crossover, loas custom de media cilindrada o las deportivas. Además, Voge amplía también su gama de octavo de litro con tres nuevos modelos.

