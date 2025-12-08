Estos son todos los premios Gordo que ha repartido Doña Manolita, la mítica administración de lotería de Madrid

Comienza la cuenta atrás para uno de los momentos más esperados por los españoles: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Como es tradición, el próximo 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso serán los encargados de cantar los números ganadores ... y repartir una auténtica lluvia de millones por todo el país.

Cada año, miles de personas adquieren sus décimos con la ilusión de llevarse el primer premio. El popular Gordo reparte 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

La realidad es que ganar o no depende exclusivamente del azar. Por eso, muchos jugadores optan por dejar que la suerte elija por ellos y compran cualquier número disponible. Sin embargo, hay quienes prefieren confiar en sus propios rituales o supersticiones y seleccionan personalmente las cifras de su boleto.

Para aumentar –aunque sea solo en ilusión– sus posibilidades, no son pocos los que consultan qué administraciones de lotería han repartido más premios o qué combinaciones resultaron ganadoras en años anteriores.

Entre los puntos de venta más célebres destaca Doña Manolita, la administración número 67 de Loterías y Apuestas del Estado. Su reputación como una de las más afortunadas del país se ha ganado a base de historia: en numerosas ocasiones ha repartido el Gordo, lo que hace que cada diciembre miles de personas hagan cola para comprar allí, con la esperanza de contagiarse de su buena suerte.

Todos los Gordo de la Lotería de Navidad que ha repartido Doña Manolita

El Gordo de la Lotería de Navidad ha tocado en la administración madrileña Doña Manolita 81 veces, tal y como ellos mismos indican. Por ello, se puede afirmar que la suerte les visita cada año. «Nuestra tradición y dedicación nos han convertido en un emblema de alegría», comentan desde el local.

Una de sus mejores años fue la Navidad de 2019, pues Doña Manolita hizo, literalmente, magia. Repartió el Gordo (el número agraciado fue el 26590), el segundo premio, el tercer premio, dos cuartos y tres quintos.

En 2020, una de las épocas más complicadas que se recuerdan debido a la pandemia de coronavirus, Doña Manolita también provocó una lluvia de millones. Dos series de el Gordo (72897) se vendieron allí. El Gordo de 2017 (71198) también salió por la puerta de esta administración.