Suscribete a
ABC Premium

Los consejos de los videntes para atraer la suerte y que te toque 'El Gordo' de la Lotería de Navidad

Algunos participantes al sorteo más popular del año en España recurren a la ayuda de este tipo de perfiles para conseguir dar con el número premiado

Cuánto toca por décimo en la Lotería de Navidad 2025

Consejos de los videntes para atraer la suerte y que te toque 'El Gordo' de la Lotería de Navidad
Consejos de los videntes para atraer la suerte y que te toque 'El Gordo' de la Lotería de Navidad abc

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada vez falta menos para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad del 22 de diciembre y los nervios se incrementan entre aquellos que jugarán algún que otro número. Y es que el pellizco que se puede conseguir por tener algún boleto premiado, eso ... sin pensar en el Gordo (que equivale a 400.000 euros por décimo), puede suponer una alegría y un descanso para el bolsillo de muchos españoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app