Los consejos de los videntes para atraer la suerte y que te toque 'El Gordo' de la Lotería de Navidad

Cada vez falta menos para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad del 22 de diciembre y los nervios se incrementan entre aquellos que jugarán algún que otro número. Y es que el pellizco que se puede conseguir por tener algún boleto premiado, eso ... sin pensar en el Gordo (que equivale a 400.000 euros por décimo), puede suponer una alegría y un descanso para el bolsillo de muchos españoles.

En este sentido, hay que tener en cuenta que existen 100.000 combinaciones candidatas al éxito y que, entre ellas, no hay ningún factor más allá de la suerte que pueda ayudar a predecir la cifra ganadora. Los registros de los sorteos, celebrados desde 1812, apuntan a los números que más veces han sido mojados con la suerte y la inteligencia artificial, que este año está en auge, también ha hecho sus porras al respecto.

Para estar cerca del Gordo, muchos recurren a la superstición, con números significativos o con un gancho personal, y hay quienes confían en la suerte de San Pancracio, el que se dice que puede ayudar a traer la suerte en los juegos de azar. Además, hay quienes llegan a pedir la ayuda de videntes, que tienen para estos días recomendaciones para probar la suerte.

Números con fuerza para los videntes

Montse Anglada, una de las videntes que más suele posicionarse en estas fechas, lleva años aconsejando a quienes crean en las corazonadas que se dejen llevar por el poder que puede transmitir una cifra concreta. En este sentido, entiende que sí existen los números de la suerte porque si uno cree en un determinado número «le puede dar fuerza a ese símbolo y se genera su propio campo energético».

Con estos mismos pensamientos, ella es clara: si sueñas con un número concreto lo mejor es ir y comprarlo. Anglada también deja claro que no existen «números de mala suerte» y anima a comprar décimos con terminaciones feas o gafadas por la creencia histórica, como uno que incluya un 13 o un 666, porque pueden llegar a ganar el sorteo.

Las teorías de otro vidente, David Hernando, se hicieron muy famosas el año pasado, después de que llegara a vaticinar el número premiado a través de un sueño premonitorio que tuvo. En sus publicaciones en redes sociales él mismo asegura que «no soy adivino» pero que si habla de candidatos a ser el Gordo es porque durante todo el año le han ido apareciendo durante sus experiencias vitales y como vidente. Él mismo se apunta a la teoría de confiar en los «números espirituales».

Hace tres años, durante los programas televisivos previos al sorteo, también trascendió el consejo de otra vidente que daba sus 'tips' para intentar dar, como mínimo, con la terminación ganadora. Fabiola López, que apareció en TeleMadrid, instó a tener en casa un montaje especial para atraer a la suerte. Ella apuesta por colocar un tarro a la luz de la luna con arroz, lentejas, dinero, romero y un corazón hecho a mano o dibujado junto al décimo. Esa es su receta mágica.