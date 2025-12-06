Estas han sido las terminaciones del premio Gordo de la Lotería de Navidad en los últimos 10 años

Quedan muy pocos días para que se se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Como en todo este tipo de juegos, la mayor ilusión de quienes participan es poder llevarse el premio más alto, en este caso, el Gordo.

Dotado de 4.000.000 de euros a la serie, los dueños del número que tengan el primer premio de la lotería de Navidad se llevarán 400.000 euros por décimo. Aún así, el resto de premios principales tampoco son nada desdeñables:

Lotería de Navidad 2024 Premios principales de la Lotería de Navidad Primer premio (el Gordo) : 4.000.000 de euros a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Segundo premio : 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros por décimo.

Tercer premio : 500.000 euros a la serie, es decir, 50.000 euros por décimo.

Cuartos premios : se reparten dos galardones de 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros por décimo.

Quintos premios: se reparten ocho galardones de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

A estos se suman los premios menores, que también pueden dar una alegría, siendo estos los reintegros, las aproximaciones y las pedreas.

Volviendo a el Gordo, son muchos los que buscan alguna manera de aumentar sus posibilidades basándose en creencias o supersticiones. Aunque ganarlo o no solo depende del azar y la suerte, puede que a muchos les ayude conocer cuáles han sido los números de las terminaciones en las que más veces ha caido el Gordo.

Echando la vista atrás, las terminaciones más repetidas en el Gordo han sido las siguientes: 85, 57, 64, 65, 75 90, 97, 15, 40, 58 y 95. Como ves, el número cinco ha sido uno de los más repetidos, pero este lleva una década sin ocupar dicho puesto. La última vez que el Gordo acabó en cinco fue en el 2008, con los décimos correspondientes al 32365.

Si quieres remontarte a los últimos 10 años y conocer qué terminaciones han sido las que han tocado en el Gordo de la Lotería de Navidad, a continuación te las facilitamos en una lista:

Terminaciones de El Gordo de la Lotería de Navidad en los últimos 10 años 37 en 2014: Número 13437

40 en 2015: Número 79140

13 en 2016: Número 66513

98 en 2017: Número 71198

47 en 2018: Número 03347

90 en 2019: Número 26590

97 en 2020: Número 72897

48 en 2021: Número 86148

49 en 2022: Número 0549

08 en 2023: Número 88008

80 en 2024: Número 72480

Como curiosidad para los que quieren tener en cuenta cuántas veces han salido diferentes números premiados con el Gordo de la Lotería de Navidad, estas son las terminaciones que nunca han salido con el máximo premio: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42,43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Las cifras finales menos repetidas han sido el 1, el 2 y el 9.