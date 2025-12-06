Suscribete a
ABC Premium

Estas son las personas que tienen prohibido jugar a la Lotería de Navidad

No todo el mundo puede participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, te contamos quiénes no pueden hacerlo

Estas son las personas que tienen prohibido jugar a la Lotería de Navidad 2024
Estas son las personas que tienen prohibido jugar a la Lotería de Navidad 2024 Valerio Merino
A. Cabeza

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se acerca la Navidad y es inevitable empezar a ﻿pensar en las comilonas, los regalos, las comidas en familia que tantos momentos entrañables dejan... y también, por qué no, en la ínfima pero no imposible posibilidad de que el 22 de diciembre, uno pueda pellizcar ... una cantidad de dinero que den un respiro a su bolsillo, en el Sorteo de la Lotería de Navidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app