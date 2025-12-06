Estas son las personas que tienen prohibido jugar a la Lotería de Navidad

Se acerca la Navidad y es inevitable empezar a ﻿pensar en las comilonas, los regalos, las comidas en familia que tantos momentos entrañables dejan... y también, por qué no, en la ínfima pero no imposible posibilidad de que el 22 de diciembre, uno pueda pellizcar ... una cantidad de dinero que den un respiro a su bolsillo, en el Sorteo de la Lotería de Navidad.

Aunque muchos no creen en este tipo de juegos al azar, lo cierto es que la gran mayoría acaba cayendo y apostando, sea por pocas cantidades o apostando por muchos números. Habitual es encontrarse con boletos en venta en el trabajo pero también entre amigos, en los entornos escolares o en la tienda del barrio de toda la vida que vende participaciones y que además realiza un sorteo paralelo de alguna cesta con comida.

Lo que no sabe todo el mundo es que, a la práctica, hay adultos que no pueden aspirar a pellizcar algo de los 2.772 millones que se pondrán en sorteo el 22 de diciembre. La Ley 2/2011 de regulación del juego fija qué colectivos pueden adquirir décimos y quiénes no pueden hacerlo. Hay varios motivos para sustentar este veto.

Qué personas no pueden jugar a la Lotería de Navidad

Para empezar, y como ya es conocido, está prohibido que los menores de edad puedan participar activamente en juegos de azar y en cualquier sorteo organizado por Loterías y Apuestas del Estado y por eso la ley no deja que los adolescentes o niños de menos de 18 años puedan comprar boletos. En el portal de venta online, por ejemplo, se pregunta por la edad previamente y se impide que los menores puedan activarse un perfil.

Además, tampoco pueden comprar décimos de lotería aquellas personas que lo tengan prohibido por una adicción o resolución judicial o que, aún no tener el veto, hayan pedido estar en esta lista de personas. Todos ellos, así como las personas que están legalmente incapacitados para jugar, están inscritos en un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Además, Loterías y Apuestas del Estado tiene un «servicio de autoexclusión temporal», o, lo que es lo mismo, periodos de descanso para tratar de prevenir problemas relacionados con el juego. En este caso, usuarios con perfil activado para la compra de boletos tienen bloqueada temporalmente su cuenta.

Sumados a ellos, tampoco pueden comprar lotería los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos. Sus respectivos cónyuges o personas con las que convivan, así como ascendientes y descendientes de primer grado tampoco pueden participar en estos juegos. La prohibición llega a los máximos responsables de la Comisión Nacional del Juego y a su familia más próxima.