Diez cosas que no debes hacer si ganas el Gordo de la Lotería de Navidad

J.M.S.

Es el sueño de más de uno, que le toque el Gordo de la Lotería de Navidad. Aunque sea un pellizquito, pero siempre es bien recibido. Comprar décimos es la ilusión de cada año, pero luego, si resulta que eres el flamante ganador, cabe prestarle atención a una serie de consejos. O el sentido común, evidentemente, pero con la emoción del momento a más de uno se le puede ir el santo al cielo y cometer alguna tropelía.

En primer lugar, hay que tener presente que lo más seguro es que si te toca sea la única vez en tu vida en hacerlo. Gastarte todo el dinero de golpe es lo que no hay que hacer.

Aunque va asociado al anterior consejo, derrochar el premio en regalos para los amigos, conocidos y miembros de la familia no es la mejor opción. Ya habrá tiempo en ayudarles o en ofrecerles algún detalle pero es importante dedicar tiempo a pensar en qué va a destinarse el premio.

Decirle a la gente que te ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad es una mala idea. La que más posiblemente, a no ser que quieras que te roben, vuelvan a llamarte amigos que ni te acordabas de su existencia o te lluevan ofertas de ciertas empresas.

Si decirle a la primera persona que pasa por ahí que te ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad es una mala idea, tomar decisiones precipitadas es lo que tampoco hay que hacer. Nunca. ¡Never! Hay que pensar, meditar y hacerse un plan de ahorro para destinar el dinero.

Al hilo de lo anterior, realizar inversiones arriesgadas es algo que tampoco hay que hacer. Comprar una casa a tocateja, comprarse el coche más caro o invertir en un cierto negocio que te pensabas que iba a ser la repera es lo último.

Muchos galardonados piensan, «perfecto, le digo a mi jefe que adiós». No. La vida da muchas vueltas. Igual en un tiempo puedes dejar de trabajar, si es lo que quieres, pero sé cauto con lo que digas y hagas porque te puedes llevar una sorpresa. Además, aprovecha el momento. Es posible que, ahora que tienes fajos de billetes en tu cartera, puedas bajar el ritmo.

Es difícil ponerse en la piel del galardonado con el Gordo de la Lotería de Navidad. Nunca sabes cómo vas a reaccionar, ni qué va a hacer. Hay que celebrarlo, por supuesto, pero hay que evitar a toda costa emborracharte y coger el coche porque, no es que solo pongas en riesgo tu vida, sino que puedes ponérsela a los demás. Es un consejo que deberías hacer cada día, por cierto.

Creer que tu vida va a cambiar realmente por el mero hecho de haber ganado un premio importante es estar equivocado. Lo más probable es que, siendo algo austero y tapando como se dice «algunos agujeros», vas a vivir igualmente que antes. Si lo importante es la salud.

Aunque es algo obvio, dejarle el décimo de Lotería de Navidad a alguien del que no te puedes fiar es lo peor que puedes hacer. Lo puede extraviar, perder o, quién sabe, hasta irse a las Bahamas con el premio y si te he visto no me acuerdo.

Ah, y por cierto, no cobrarlo (caducan a los seis meses) es también importante tenerlo en cuenta. En la emoción del momento es posible que lo dejes pasar, lo dejes pasar y, luego, pasa lo que pasa.

