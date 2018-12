El 03.347, Gordo de la Lotería de Navidad 2018 en directo

Actualizar

13.13Carla García, de 11 años y una de las niñas que ha cantado 'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2018, el 3.347, «hoy no se quería levantar de la cama», según ha confesado su madre Noemí García, emocionadísima en el patio de butacas del Teatro Real tras el millonario anuncio de su hija. Carla, madrileña del humilde barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, situado al sur de la capital, ha remoloneado este sábado para acudir al sorteo. «Le costó dormir y le ha costado levantarse. Me decía: ¡No me quiero levantar!», ha relatado la madre de la niña, que ya cantó un quinto premio el año pasado.

13.10El tercer premio sigue sin salir mientras los niños de San Ildefonso sigue cantando números

13.05Comprueba si te ha tocado el Gordo o un pequeño pellizco con el comprobador de ABC.es

13.04El tercer premio no quiere salir. Es el único gran premio del día que queda en el bombo.

13.00Novena tabla. Cantan los premios y números Noura Akrouh y Elisabeth del Carmen Roque.

12.59Se termina esta tabla, en la que ha salido el Gordo. Queda aún el tercer premio.

12.53El 03.347 ha llevado por primera vez el Gordo a Zamora, una provincia en la que nunca había tocado el primer premio de la Lotería de Navidad. También a Ávila, las únicas provincias donde no había tocado nunca junto a Tarragona.

12.49El Gordo de la Lotería de Navidad ha repartido este año 400.000 euros por cada décimo con el número 03.347, y de este total, los ganadores se han quedado con 322.000 euros tras abonar impuestos. A la hora de gestionar esta elevada cantidad de dinero, los expertos recomiendan cautela y prudencia con el fin de planificar bien la estrategia. Para exprimir al máximo su rentabilidad conviene gastar un pequeño porcentaje de esta cantidad y destinar el resto del dinero a ahorrar e invertir. En esta línea, los asesores financieros advierten de que la mayor parte de los agraciados en la lotería se gastan todo el premio en pocos años

12.48El Gordo de la Lotería de 2018, el número 03347, se ha vendido en Cuenca, Huesca, Madrid, Zaragoza, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Segovia, Pontevedra y Valladolid.

12.46Entre otros muchos lugares, el Gordo se ha consignado en La Manga del Mar Menor, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Roldán, Villanueva del Río Segura y Yecla.

12.43Aya Ben Hamdouch, la niña de San Ildefonso que el pasado año casi consiguió eclipsar al Gordo con sus pedreas de «miiiil euros» ha vuelto hoy al Teatro Real entre los aplausos del público. La voz revelación de diciembre de 2017, que llegó incluso a ser «trending topic», ha salido al escenario del Real pasadas las 12:30 horas, en la octava tabla, para cantar los premios. Lo ha cantado ella.

12.38El Gordo reparte millones por España en un primer premio muy repartido.

12.35¡¡¡¡SALE EL GORDO!!!! El número es 03.347, y el premio lo canta Aya Ben Hamdouch, la niña que el año pasado conquistó a los españoles.

12.34Termina la séptima tabla, en blanco.

12.31Comienza el último alambre de la séptima tabla.

12.30Durante la retransmisión del Sorteo de Lotería de Navidad de ABC se han vivido momentos realmente emocionantes. Un ejemplo de ellos ha sido cuando un asistente al Teatro Real ha recordado cómo de pequeño su padre y su tío le hablaban de la Lotería. «Mi tío y mi padre me decían "algún día iremos". Nunca pudieron venir, ahora se me han ido y vengo yo por ellos», afirma. Su hijo, que hoy le acompaña, también se ha emocionado con los recuerdos de su padre.

12.29Cerca de las 12.30 de la tarde, el Gordo no sale. Tampoco el tercer premio. Otro alambre en blanco.

12.28Una administración de lotería de Pozo Alcón (Jaén) ha repartido 900.000 euros del 02.308, un quinto premio dotado con 60.000 euros a la serie.

12.24Averigua de la manera más rápida y fácil con nuestro comprobador si posees un boleto afortunado.

12.23Continúan sin salir el tercer premio y el Gordo.

12.21Termina este alambre, también en blanco.

12.21En más de una ocasión te has preguntado qué harías si te tocase el Gordo de la Lotería de Navidad. Terminar de pagar la hipoteca, comprarte un coche, montar tu propio negocio o hacer el viaje que siempre has soñado son algunas de las fantasías que se agolpan en la cabeza de los compradores. Sin embargo, lo que debería ser un día de felicidad y alborozo, en algunos casos de la historia de la Lotería de Navidad, s e ha transformado en una auténtica pesadilla.

12.16Termina el tercer alambre de la séptima tabla. El Gordo y el tercer premio aún se resisten.

12.14Segundo alambre de esta tabla, que queda en blanco.

12.12Recordarmos todo lo que debes saber para cobrar un décimo de Lotería.

12.10Comienza la séptima tabla. Cantan Carlos Valenzuela y Wendy Laborde.

12.03Alambre en blanco, giran los bombos y comienza el último alambre de la tabla.

12.01Comienza el penúltimo alambre de esta tabla.

11.58Averigua con nuestro comprobador si te ha sonreído la suerte.

11.56En 2017, el Gordo salió del bombo a las 11.55. Este año aún no ha asomado, ni el tercer premio.

11.53¡SALE EL ÚLTIMO QUINTO! El número premiado es el 02.308, vendido en Barcelona, Vizaya, Jaén, Las Palmas, Lérida, Guipuzcóa, Sevilla y Madrid.

11.50Una lotera de Alicante ha vendido 20 décimos del quinto premio 20.202 del Sorteo de Navidad, uno de ellos se lo quedó su esposo y otros tres amigos suyos. La administradora del despacho de loterías de la calle San Mateo de Alicante, Rosa Bernabé, ha asegurado que las dos series del número premiado se han vendido en ventanilla por décimos y algún cliente ha comprado más de uno. Esta administración ya vendió hace tres o cuatro años un quinto premio del Sorteo de Navidad.

11.47Queda aún que salga un quinto premio, el tercer premio y el Gordo. Comprueba si te ha tocado algún premio con nuestro comprobador.

11.44¡SALE EL SEGUNDO CUARTO PREMIO! El 67.774, vendido en Barcelona, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Málaga, Asturias, Cáceres, Cantabria, Castellón, Lugo, Lérida, Tarragona, Toledo, Sevilla, Ibiza y Valencia.

11.41¡SALE OTRO QUINTO PREMIO! 18.596. Vendido en Madrid, Málaga, Pontevedra, Barcelona, Lérida, Ciudad Real, Asturias, Palencia, Toledo, Pontevedra, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.

11.40Cantan Ilyas Akrouh y Haffsa Er-Erkaibi.

11.39Comienza la sexta tabla.

11.38El quinto premio 29.031 de la Lotería de Navidad deja 1,3 millones en diez municipios catalanes. Una librería de Segur de Calafell y El Corte Inglés de Sabadell venden parte de los décimos.

11.35Termina la quinta tabla sin ningún premio más.

Ver más