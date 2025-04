¿Cómo es el sorteo de Lotería de Navidad de este año?

¿Aún no sabes cómo será la Lotería de Navidad de este año? Hablamos del mayor sorteo de lotería de billetes del mundo y uno de los mayores en general. Tan solo es superado en algunas ocasiones por loterías primitivas con grandes botes. Eso es lo que se desprende del estudio « Anuario del Juego en España 2019 », del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), editado en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid.

Hace años ya se convirtió en el sorteo de boletos que implica a un mayor porcentaje de la población. En 2018, el 73,7% de los residentes en España de entre 18 y 75 años compró un décimo de este sorteo extraordinario, es decir, 25,5 millones de personas. Unas ventas que alcalzaron los 2.819 millones de euros y que a punto estuvieron de igualar el récord histórico registrado en 2007: 2.867,5 millones.

La fecha de la Lotería de Navidad es invaríable desde hace décadas: el 22 de diciembre . Debes saber que en las administraciones físicas podrás comprar un décimo hasta la hora de su cierre el día 21 de diciembre. Mientras que por internet las ventas estarán habilitadas hasta las 23:45 horas de ese mismo día.

Teatro Real

Desde hace cinco años tiene como escenario el Teatro Real de Madrid (Plaza de Isabel II, s/n). El salón donde cada año se dan cita cientos de seguidores disfrazados para vivir el momento en directo abrirá sus puertas a las 8.00 horas. Todos ellos irán tomando asiento en el patio de butacas hasta completar aforo: un total de 465 asientos . No se pueden comprar entradas ni hacer reservas.

A las 9.00, una hora más tarde, comenzará el sorteo con los tradicionales cánticos de los niños de San Ildefonso y La 1 de TVE retransimitiendo todo en directo. Se calcula que de media cada español se gastará este año unos 68,48 euros en comprar décimos para la Lotería de Navidad . Se trata de un alza de 0,92 euros más que el año pasado, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Exactamente 45 minutos después de que acabe la rifa, se emitirá un listado con la recopilación de todos los galardones. A partir de ese momento, podrás comprobar si tu número de la Lotería de Navidad tiene premio en este enlace . Además, este diario ha puesto en marcha un sistema de alertas vía SMS y, nada más salir la bola de tu número, te avisará con un mensaje que te llegará a tu móvil. Solo tienes que entrar en esta página y apuntar tu número de teléfono y los números que juegas el día 22. Es sencillo y te enterarás al momento si eres millonario.

Premios

Debe saber que de cada número que hay en el bombo se han emitido 1.700 décimos. Dicho lo cual, estos son los premios que tocarían por décimo.

– El Gordo : 400.000 euros por décimo.

– Segundo premio : 125.000 euros por décimo.

– Tercer premio : 50.000 euros por décimo.

– Cuarto premio : 20.000 euros al décimo.

– Quinto premio : 6.000 euros al décimo.

– La pedrea : 100 euros al décimo.

La Lotería de Navidad también reparte seis premios por aproximación. Es decir, aquellos números que estén justo antes y después del primer, segundo y tercer premio otorgarán 20.000 euros a cada décimo en el caso del Gordo, 12.500 a los aproximados al segundo y 9.600 euros a los del tercer premio. Además, las centenas de los números agraciados del sorteo también tendrán un premio de 100 euros cada décimo (solo se toman en cuenta el primer, segundo, tercer y los dos cuartos premios).

Por último, aquellos décimos de Lotería de Navidad cuya dos últimas cifras sean las del primer, segundo y tercer premio repartirán 100 euros por décimo, mientras que los que coincidan la última con el del Gordo tendrán un premio de 20 euros cada uno.

Si todavía no has comprado tu décimo o estás buscando un número en concreto con nuestro buscador puedes localizarlo rápidamente.