¿Cómo invertir si gano un premio de la Lotería? Los españoles siguen apostando por el «clásico» depósito

Quedan menos de diez días para la celebración del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el próximo 22 de diciembre, en el que varias decenas de españoles terminarán el día con más dinero en sus bolsillos. Desde los 400.000 euros repartidos por décimo en el caso del Gordo, pasando por los 125.000 euros del segundo premio o los 50.000 euros correspondientes al tercer premio hasta los 20.000 euros y 6.000 euros de los cuartos y quintos premios. Tras la euforia inicial, toca sentarse a pensar y asesorarse adecuadamente, para que aprovechar al máximo el «pellizco» que nos toque. Entre las opciones disponibles, la posibilidad de contratar productos de ahorro como planes de pensiones, acciones o fondos de inversión.

Al respecto, en una encuesta reciente del comparador de productos financieros «iAhorro» -realizada entre 1.679 personas mayores de 18 años de toda España - la opción del ahorro concitaba mayor apoyo que en la edición de 2018 de este estudio. En concreto, esta alternativa es apoyada por el 19,2% de los encuestados, casi un 3% más que el año pasado. Solo era superada por el pago de deudas («tapar agujeros») por la que optaban el 41,5% de los participantes seguida de la inversión en vivienda (22%).

Pero, ¿cuáles son los productos financieros por los que optan los españoles? Según «iAhorro» los españoles a postamos mayoritariamente por los depósitos (elegida por el 37,9% de los encuestados), los fondos de inversión (24,1%), la vivienda (17,5%), los planes de pensiones (apenas elegidos por el 14% de lso encuestados) y otros productos financieros (6,9%). Todo ello, a pesar de las consecuencias de la política de tipos bajos del Banco Central Europeo (BCE) sobre la rentabilidad de los depósitos y fondos. «Cuanto mayor es la incertidumbre se tiende a opciones más conservadoras , el español se vuelve más cauto», apunta el experto de este comparador Antonio Gallardo a preguntas de ABC.

En cualquier caso, para el colaborador académico del Departamento de Marketing de Esade Ismael Vallés, «invertir bien a largo plazo, poca gente lo sabe hacer» . Por este motivo, para este experto, si se carece de cultura financiera o no se tiene un conocimiento suficiente lo mejor es dejarse asesorar por profesionales «que nos pongan todas las opciones sobre la mesa».

«Dosificar» el ahorro diversificando

Vallés propone no dejarse llevar por la euforia e ir «dosificando» nuestro ahorro en un conjunto de productos como acciones, fondos, planes de pensiones, etc... Sin olvidar de tener «tener dinero en efectivo aunque sea un depósito para usarlo ante imprevistos» y no perder de vista la jubilación, a través de un producto que no nos penalice fiscalmente. Un extremo en el que coincide con Gallardo («iAhorro»).

Sobre lo anterior, Vallés ha puesto como ejemplo la conveniencia de contratar un «PIAS» (Plan Individual de Ahorro Sistemático») un producto del área de seguros que permite generar un capital a largo plazo para complementar la pensión, por ejemplo. Una modalidad disponible en las entidades bancarias y que a juicio de este experto «tiene una fiscalidad favorable» y permite su percepción como una renta vitalicia una vez ya retirados del mundo laboral. También es posible retirarlo a los cinco años de su apertura, aunque Hacienda nos obligaría a tributar por ello.

Sobre todo lo anterior, Vallés ha comentado que las inversiones en activos financieros (acciones, bonos...) « dependen de la naturaleza de cada persona, de su nivel de apetito al riesgo y de la rentabilidad» . A su juicio, el denominado «binomio riesgo/rentabilidad» es una cuestión muy personal.

